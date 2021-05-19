欧洲议会将表决冻结“欧中投资协定”

欧洲议会拟定在5月20日投票通过一项动议，正式冻结欧盟与中国签定的投资协议。此举再次触动中共神经，中共外交部周三敦促欧洲议会尽快批准投资协议。

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根据美国媒体“政治”（Politico）看到的动议草案，动议敦促欧盟加强与美国的协调，以应对中共，同时强调与台湾的任何贸易交易“不应受到与北京交易的挟制”。

该动议草案得到了欧洲最大政治团体的支持。欧洲议会认为，鉴于中共对欧洲个人和实体实施了制裁，欧盟有理由冻结欧盟对《欧中全面投资协定》的任何审议，以及欧洲议会对批准该协定的任何讨论。

动议进一步呼吁欧盟委员会“利用有关《欧中投资协定》的辩论作为筹码，改善中国的人权保护和对公民社会的支持”。

关于对新疆强迫劳动的关切，该动议将重申要求（欧盟）委员会和欧洲对外商务部迅速完成供应链商业咨询，为公司提供一份指南，让他们了解关于使用维吾尔族强迫劳动产品可能带来的风险，并在紧急确定替代供应来源方面提供支持。

路透社表示，欧洲议会的投票拟定在格林尼治时间周四下午2点30分。

针对欧洲议会周四将投票通过冻结《欧中投资协定》的动议，中共外交部发言人赵立坚周三敦促欧洲议会“尽早批准”，并称这符合“中欧双方利益”。他还否定新疆存在任何人权侵犯问题。