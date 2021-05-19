深圳摩天大楼昨天无缘由摇晃 今检测报告毫无问题

中国建筑工程师们今天检查了中国南部深圳的一座摩天大楼，该大楼在前一天因不明原因的晃动造成恐慌的场面而被疏散。官方报告，称为赛格大厦显示主要结构以及外围建筑一切正常，没有问题。检测没有给出赛格大厦摇晃的原因。

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据法新社今天发自北京的消息说，当地时间周二下午1点50分左右（格林尼治标准时间5点50分），291米高（不包括天线）的赛格广场大楼发生了摇晃，迫使里面的人撤离。根据发布在社交媒体上的图片显示，坐落在香港门户旁的超现代大都市深圳的赛格大厦，数百人从大楼建筑跑了出来。

这座78层高的塔楼位于深圳中心区福田，以其巨大的步行街而闻名，两旁是商店和商场。

据深圳的应急管理办公室昨天迅速表示 "该市没有发生地震"。

今天检查后，据区政府官员说，他们发现 "建筑物的主体结构和环境没有安全异常"，其内部和外部元素显示没有受到损害。

据中国媒体报道，疏散完成后，该建筑不再摇晃，据当地政府称，此后没有发现进一步的运动。

根据高层建筑和城市人居环境委员会的数据，赛格广场大厦建于2000年，是深圳第18高的摩天大楼。

法新社说，世界上最高的摩天大楼中有五座在中国，包括位于中国经济首都的128层高的上海大厦，其高度为632米。