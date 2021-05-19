澳反对党轰执政党对华擂战鼓不能保护澳人安全

澳大利亚反对党工党指责总理莫里森利用危言耸听的言论谋取国内政治利益，工党一领袖批评说“国家领导人的首要任务是保障公民的安全。我们的领导人无法通过向中国擂响战鼓来保证我们的安全.” 但莫里森指出，尽管中国批评澳洲，但澳洲与中国热络的贸易往来，是两国关系持续发展的证明。尽管澳中关系低迷，澳大利亚对华出口较之前一年只下降0.6%。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，中澳双边关系已降至数十年低点，在莫里森带头要求对新冠病毒源头展开全球调查后，中国近几个月限制进口澳洲产品，比如大麦、葡萄酒和牛肉。但莫里森表示，其他大宗商品的出售情况表明两国关系并未崩坏。据莫里森称，“双边关系依然存在，光是看贸易--双边贸易额从未这么高。这是一个证据。说到底，这种关系仍有很大的价值，”莫里森是在接受悉尼先驱晨报专访时作如上表示。

中国是澳洲的最大贸易伙伴。截至3月的12个月里，澳洲向中国出口了价值1,490亿澳元(1,160亿美元)的商品，较之前一年下降0.6%。然而，澳洲对中国出口一直受到强劲铁矿石价格的支撑。铁矿石是澳洲对华出口最大的单一商品。

在莫里森发表上述言论之前，澳洲工党影子外交部长黄英贤(Penny Wong)指责他在外交事务中沉迷于政治机会主义。据黄英贤批评说，“我担心的是，他不仅没有完全理解澳洲在对华关系中的利益，他甚至没有想要去理解，”黄英贤周三在新书发布会上说，“都是为了国内政治利益。”

澳洲工党之前基本支持政府对中国采取更加强势的立场，但最近来自政府官员的警告增加了与中国发生冲突的可能性，削弱了工党与政府的团结。据黄英贤说，“国家领导人的首要任务是保障公民的安全。我们的领导人无法通过向中国擂响战鼓来保证我们的安全。”