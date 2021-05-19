默克尔即将离席 她的继任者却对其遗产有分歧

打破默克尔的外交遗产还是追随她的脚步：生态学家Annalena Baerbock贝尔博克女士和保守派Armin Laschet拉舍特这两位热门的继任者有着深刻的分歧，据法新社说，尤其是在俄罗斯和中国问题上。

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在距离结束默克尔时代的选举还有五个月的时候，两位候选人，都是坚定的欧洲派，而且在民调中不相上下。除非出现巨大的意外，否则40岁的贝尔博克女士或60岁的拉舍特先生将在今年秋天执掌德国。根据法新社说，但他们至少还有一个共同点：尽管他们都曾在欧洲议会任职，却都被认为没有国际外交经验。

周三提出外交建议的阿明-拉舍特(Armin Laschet)在21世纪初曾是斯特拉斯堡的一名议会议员。而他的对手在2005年至2008年期间还曾是一名绿党议员的助理。但这足以代表欧洲的主要经济大国与普京或习近平进行谈判吗？

据该报道称，与莫斯科和北京的关系是两位候选人之间的一个主要区别。

从吞并克里米亚到归咎于莫斯科的网络攻击以及反对者阿列克谢-纳瓦尔尼的中毒事件，普京和讲俄语的默克尔之间的交流一直充满了动荡。但这两位已经有16年国际交道的领导人继续坚定地支持两国之间有争议的北溪2号天然气管道项目。

但巴尔博克不想要这条管道，因为她认为它破坏了对俄罗斯的制裁，并对环境构成威胁。更广泛地说，在4月24日接受《法兰克福汇报》采访时，这位候选人表达了她提出 "对独裁政权采取不同方法 "的雄心壮志，这是关系到德国未来、其 "安全 "和 "价值观 "的一个 "关键问题"。

"全球公共政策研究所“所长托斯滕-本纳（Thorsten Benner）向法新社证实，"贝尔博克对专制者采取了明确的批评立场，无论是针对克里姆林宫还是针对北京。

但拉舍特长期以来被视为与莫斯科和解的坚定支持者，并支持北溪2号。2018年，他甚至质疑俄罗斯特工参与了谢尔盖-斯克里帕尔在英国的未遂中毒事件的指控。对2014年俄罗斯吞并克里米亚，他抨击了西方的所谓 "反普京民粹主义"。此后，他在斯克里帕尔案和纳瓦尔尼案中都对莫斯科做出了更坚定的表态。

据法新社说，中国是两个接班宠儿之间的另一个基本对立点。拉舍特先生也与默克尔夫人保持一致，默克尔在2020年底就北京和欧盟之间的投资协议进行谈判，多年来一直热衷于让德国在中国站稳合作点。

然而，根据本纳评论说，这位保守派候选人在提到北京时 "越来越多地谈论制度之间的竞争"。贝尔博克说，她意识到中国是 "如此重要的新兴经济力量，我们不能完全脱离它"的事实。然而，欧洲必须能够与中国直面对话与讨论。

她在4月24日谴责说，在5月初中止的欧盟-中国协议中，"欧洲方面没有充分解决与受压迫的维吾尔少数民族有关的强迫劳动问题"，其生产应在欧洲被被禁止。巴尔博克女士还警告说，华为等中国公司可能会将欧洲数据转移到中国。

这位绿党联合领导人与美国总统乔-拜登在北京和莫斯科问题上有着相同的坚定立场。然而，她却认为，北约成员国到2024年将其国内生产总值的2%用于国防的目标是 "荒谬的"，尤其是在经济危机时期。她反对核威慑。

据"全球公共政策研究所“所长托斯滕-本纳分析说，拉舍特先生赞成 "2%的目标，（德国）购买武装无人机和武器出口，这与贝尔博克不同。"在德国生态学家赞成德国联邦国防军参与干预科索沃20多年绿灯之后，这位绿色候选人愿意增加军队的预算，使德国军队装备现代化。