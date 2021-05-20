中国原定今凌晨发射天舟2号 因技术原因临时喊卡

中国原定今天凌晨1时许发射天舟2号货运飞船，并将与日前已发射的中国太空站“天和”核心舱对接，但官方之后宣布，因技术原因推迟发射。发射时间另行确定。关于技术原因，消息没有细节透露。中国已经于4月29日以长征5号B遥2运载火箭发射“天和”进入轨道。“天和”是中国正建设的“天宫号”太空站的核心舱。

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据中央社今天引述中国官方消息说，中国原定20日凌晨1时许，发射天舟2号货运飞船，但官方之后宣布，因技术原因推迟发射。中国官媒央视新闻19日晚间引述中国载人航天工程办公室消息指出，长征7号遥3载运火箭已完成推进剂加注，计划20日凌晨1时许发射天舟2号货运飞船。

但官方之后宣布，因技术原因推迟发射。

据消息介绍，天舟2号是中国太空站关键技术见证和建造阶段首飞的货运飞船，携带3名太空人的消耗品、舱外太空服、平台物资，和在轨运行的“天和”核心舱交会对接。

不过凌晨1时许，央视新闻再引述中国载人航天工程办公室消息指，天舟2号货运飞船的发射任务“因技术原因推迟实施”，发射时间另行确定。

中国于4月29日以长征5号B遥2运载火箭发射“天和”进入轨道。“天和”是中国正建设的“天宫号”太空站的核心舱。