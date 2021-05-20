中国称驱离一艘美国导弹驱逐舰 并谴责美国是南海麻烦制造者

北京今天宣称在南中国海赶走了一艘美国军舰，并指责华盛顿在有争议的南海地区是个麻烦制造者。据法新社说，美国柯蒂斯-威尔伯导弹驱逐舰在有争议的南沙群岛海域航行。

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法新社引述中国军方批评说， "美国的行动......增加了区域安全的风险，并可能造成误解、沟通不畅和不可预见的海上事件，"据中国军方南方指挥区发言人田军利上校在社交媒体上发表的一份声明中说， "这是不专业的，也是不负责任的，它表明美国是南海的麻烦制造者。"

中国对资源丰富的南中国海几乎全部提出要求。一些沿海国家，如菲律宾、马来西亚、文莱和越南，也对中国对该海域的一些主张提出异议，该海域是一条关键的全球贸易运输路线。

该地区的紧张局势在本周早些时候升级，在同一艘船突然穿行台湾海峡（分隔中国大陆和台湾的海域）后，北京斥责了华盛顿。

法新社说，北京声称台湾岛是它的一个省，并威胁说如果台湾岛正式宣布独立，它将使用武力。

美国作为台北的盟友，华盛顿强调了舰只航行是作为 "航行自由 "行动的一部分而进行的 "例行 "演习。

中国谴责说，"美国军舰不断在台湾海峡进行武力示威，" 据中国外交部发言人赵立坚星期三说，"这不是对自由的承诺，而是对地区稳定与和平的破坏。”

据路透社相关报道称，中国南部战区新闻发言人周四就美舰非法闯入中国西沙领海发表谈话称，5月20日，美“威尔伯”号导弹驱逐舰未经中国政府批准，非法闯入中国西沙领海，中国人民解放军南部战区组织海空兵力进行跟踪监视并予以警告驱离。

南部战区官方微信公众号援引新闻发言人田军里空军大校的话称，西沙群岛是中国固有领土。美方行为违反国际法和国际关系基本准则，人为增加地区安全风险，易引发误解误判和海上不测事件，是不专业、不负责任的，充分证明美是不折不扣的“南海安全风险制造者”。战区部队时刻保持高度戒备状态，坚决捍卫国家主权安全和南海地区和平稳定。

据中国东部战区新闻发言人张春晖周三表示，5月18日，美国“威尔伯”号导弹驱逐舰穿航台湾海峡并公开炒作，美方行为向“台独”势力传递错误信号，蓄意干扰破坏地区局势，危害台海和平稳定，“我们对此表示坚决反对。”

美国军方没有关于威尔伯”号导弹驱逐舰在南海遭到驱离的消息报告。