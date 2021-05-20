佟丽娅陈思诚520宣布离婚遭撤热搜 引发网怒

网传佟丽娅与陈思诚秀生日恩爱破除离散传言的照片

今天是520网络情人节，中国明星夫妻陈思诚、佟丽娅上午同步透过官方微博宣布离婚后，疑因不符合官方“主旋律”，微博随即将讯息撤下热搜榜，并封锁他们离婚的相关词汇，引发网友众怒。为表达抗议与不满，许多网友开始把“撤热搜”这个词推进热搜榜，但没多久，“撤热搜”也被微博给撤下。

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据中央社今天报道称，适逢520网络情人节，中国明星夫妻陈思诚、佟丽娅20日同步透过官方微博宣布离婚。疑因不符合官方“主旋律”，微博随即将讯息撤下热搜榜。

中国当局为降低节节攀升的离婚率，元旦起实施“离婚冷静期”。官方数据显示，今年第一季离婚登记人数较去年第4季大降超过7成。

在中国大陆，明星离婚向来被视为负面消息。陈思诚、佟丽娅还选在520网络情人节的今天官宣离婚，显然更不符官方主旋律。

微博讯息显示，陈思诚、佟丽娅早上8时8分同步在官微发文宣布离婚后，立刻跃为热搜榜冠军。据佟丽娅称，“人间值得，未来可期。谢谢你@陈思诚”。陈思诚则称，“2011－2020故事告一段落……你们永远是我最爱的人，换种身份守护。@佟丽娅”。

据该报道，尽管看似平和分手，但陈思诚此前已多次被拍到与其他女子过从甚密，因此绝大多数网友向佟丽娅表达祝贺；“恭喜佟丽娅”也进入热搜榜。

但没多久，微博启动维稳机制，“陈思诚、佟丽娅520官宣离婚”被移出热搜榜。网友相继发文指控，“恭喜佟丽娅”、“陈思诚佟丽娅离婚”等相关词汇，中午在微博搜索均显示“未找到相关结果”。

许多网友怒问，微博是根据什么法律法规不能恭喜佟丽娅？还有网友说，看来国家结婚率与生育率真的亮红灯了，连离婚都不符贵朝主旋律，被撤热搜。

为表达抗议与不满，许多网友开始把“撤热搜”这个词推进热搜榜，但没多久，“撤热搜”也被微博给撤下。