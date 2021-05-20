刘鹤儿子被踢爆管理百亿基金
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中国国务院副总理刘鹤，近日传出快被另一副总理胡春华顶替其中美贸易谈判代表的地位，但有关报道迅速被中国商务部否认。今日《金融时报》再爆刘鹤之子刘天然（Andy Liu Tianran），曾为私募基金“天壹资本”（Skycus Capital）主席，虽已按中共规定辞任主席一职，但幕后却继续秘密处理交易，尤其在投资中国科企巨头腾讯（700）及京东（9618）。
据报天壹资本2016年在浙江成立，刘天然原为基金主席，但2017年4月，即其父亲刘鹤获任命中共政治局成员前6个月，刘天然辞任了主席一职，并在翌年将他持有的天壹资本股份，转让予另一基金高层成员。
刘鹤为人作风低调，深得国家主席习近平信任，而其儿子刘天然身份更近乎无人知道，网上鲜有其个人资料，《金融时报》指他曾任《经济观察报》记者，处理生活版内容，撰写经济及足球相关文章。
根据中共明文规定，高级官员的子女被禁止在父母监管的相关行业担任管理要职，只可获聘担任较低级别的职位或谘询工作。知情人士指，刘天然虽然辞任主席一职，但却继续在幕后处理重要工作，尤其在投资到腾讯及京东的交易，而过去5年以来，天壹资本迅速发展成超过100亿元人民币的资产管理公司。
根据内地的公开资料，天壹资本在北京及上海办公室聘有30多人，近年作出十多宗涉及科网、医疗保健、物流相关的初创投资，而腾讯、京东、中国国家开发银行亦是天壹资本旗下基金的投资者之一。近期京东物流来港申请上市，港交所文件显示，天壹资本为A轮优先股东，持有2800万股，持股比例为0.57%。
而天壹资本过去多宗成功的交易都涉及腾讯及京东，包2019年投资4,000万美元（约3.12亿港元）到京东健康（6618），如今市值已达2.3亿美元（约17.9亿港元），获利近15亿港元；2018年亦曾投资7,000万美元（约5.5亿港元）到京东物流，上市后预计相关持股可升值两倍。另外，天壹资本亦在腾讯音乐上市时获利，包括2018年1月投资的500万美元（约3,900万港元），如今市值亦已涨两倍。
天壹资本主打私募股权投资，总部在北京，聚焦文化体育、TMT、医疗健康3个产业投资方向，曾投资理想汽车、云徒科技、壹米滴答、水滴公司等近16个项目，以物流占5个投资数量为最多，目前资产管理规模共达100亿元人民币。天壹资本目前登记主席为唐萌，曾担任易方达基金管理有限公司投资经理，亦曾是北京市国家安全局科员、中国人民解放军66442部队参谋、中国人民解放军国际关系学院学员等。据报刘天然辞任后的天壹资本股份及其他公司股份，均转为唐萌及其他高层名下。
《金融时报》引述不具名的金融业人士指，中共“太子党”一直试图保持低调，但却被金融市场的利益吸引着，从没有按照规定离开过金融市场。
刘鹤为国务院副总理，同时是中美贸易谈判代表、中央财经领导小组办公室主任。近期市监局打撃中国科企垄断行为，包括针对腾讯及京东的竞争对手阿里巴巴（9988）及蚂蚁集团，据报指这些工作均是刘鹤有份负责的相关监管工作。国务院、刘鹤办公室，以及天壹资本均未就事件回应。
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