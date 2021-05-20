刘鹤儿子被踢爆管理百亿基金

图为2020年1月15日，时任美国总统特朗普在华盛顿白宫东厅与中国副总理刘鹤签署了第一阶段贸易协定。

中国国务院副总理刘鹤，近日传出快被另一副总理胡春华顶替其中美贸易谈判代表的地位，但有关报道迅速被中国商务部否认。今日《金融时报》再爆刘鹤之子刘天然（Andy Liu Tianran），曾为私募基金“天壹资本”（Skycus Capital）主席，虽已按中共规定辞任主席一职，但幕后却继续秘密处理交易，尤其在投资中国科企巨头腾讯（700）及京东（9618）。

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据报天壹资本2016年在浙江成立，刘天然原为基金主席，但2017年4月，即其父亲刘鹤获任命中共政治局成员前6个月，刘天然辞任了主席一职，并在翌年将他持有的天壹资本股份，转让予另一基金高层成员。

刘鹤为人作风低调，深得国家主席习近平信任，而其儿子刘天然身份更近乎无人知道，网上鲜有其个人资料，《金融时报》指他曾任《经济观察报》记者，处理生活版内容，撰写经济及足球相关文章。

根据中共明文规定，高级官员的子女被禁止在父母监管的相关行业担任管理要职，只可获聘担任较低级别的职位或谘询工作。知情人士指，刘天然虽然辞任主席一职，但却继续在幕后处理重要工作，尤其在投资到腾讯及京东的交易，而过去5年以来，天壹资本迅速发展成超过100亿元人民币的资产管理公司。

根据内地的公开资料，天壹资本在北京及上海办公室聘有30多人，近年作出十多宗涉及科网、医疗保健、物流相关的初创投资，而腾讯、京东、中国国家开发银行亦是天壹资本旗下基金的投资者之一。近期京东物流来港申请上市，港交所文件显示，天壹资本为A轮优先股东，持有2800万股，持股比例为0.57%。

而天壹资本过去多宗成功的交易都涉及腾讯及京东，包2019年投资4,000万美元（约3.12亿港元）到京东健康（6618），如今市值已达2.3亿美元（约17.9亿港元），获利近15亿港元；2018年亦曾投资7,000万美元（约5.5亿港元）到京东物流，上市后预计相关持股可升值两倍。另外，天壹资本亦在腾讯音乐上市时获利，包括2018年1月投资的500万美元（约3,900万港元），如今市值亦已涨两倍。

天壹资本主打私募股权投资，总部在北京，聚焦文化体育、TMT、医疗健康3个产业投资方向，曾投资理想汽车、云徒科技、壹米滴答、水滴公司等近16个项目，以物流占5个投资数量为最多，目前资产管理规模共达100亿元人民币。天壹资本目前登记主席为唐萌，曾担任易方达基金管理有限公司投资经理，亦曾是北京市国家安全局科员、中国人民解放军66442部队参谋、中国人民解放军国际关系学院学员等。据报刘天然辞任后的天壹资本股份及其他公司股份，均转为唐萌及其他高层名下。

《金融时报》引述不具名的金融业人士指，中共“太子党”一直试图保持低调，但却被金融市场的利益吸引着，从没有按照规定离开过金融市场。

刘鹤为国务院副总理，同时是中美贸易谈判代表、中央财经领导小组办公室主任。近期市监局打撃中国科企垄断行为，包括针对腾讯及京东的竞争对手阿里巴巴（9988）及蚂蚁集团，据报指这些工作均是刘鹤有份负责的相关监管工作。国务院、刘鹤办公室，以及天壹资本均未就事件回应。