“字节跳动”创始人公告卸任

字节跳动周四披露，公司联合创始人张一鸣对员工表示，他将卸任CEO，联合创始人梁汝波将接任。据张一鸣称，他经过几个月深思熟虑后得出的结论是，如果他退出CEO职位，将对字节跳动的较长期计划产生更大的影响。美国前总统特朗普的政府曾寻求迫使字节跳动交出对这款app的控制权。不过，在字节跳动成功进行司法挑战之后，原来打算出售美国业务给包括甲骨文ORCL.N和沃尔玛WMT.N在内财团的计划取消。

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字节跳动联合创始人张一鸣将卸任CEO，由梁汝波接棒。路透社说，该社最先报道了这一变动。这是字节跳动公司自2012年成立以来发生的最大变动。该公司已经成长为一家中国社交媒体巨头，并让TikTok这款青少年喜闻乐见的短视频应用走向世界。

据张一鸣在备忘录中写道，梁汝波是“宝贵的合作伙伴”。张一鸣补充说，他将在接下来的六个月里与之合作，确保顺利过渡。梁汝波最近在公司的职位是人力资源部门负责人。

张一鸣称，他经过几个月深思熟虑后得出的结论是，如果他退出CEO职位，将对字节跳动的较长期计划产生更大的影响。张一鸣写道，他缺乏成为理想经理人的一些技能。他对分析组织和市场原则、以及利用这些理论进一步减少管理工作更感兴趣，而不是真正地管理人员。他并称；“相似地，我不善于社交，更喜欢一些独处性的活动，比如上网、阅读、听音乐、以及思考...。”

据该报道，不到一个月之前，TikTok宣布任命字节跳动CFO周受资(Shouzi Chew)担任公司的新CEO。