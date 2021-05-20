投资协定遭冻结 欧中关系前途未卜

欧洲议会20日高票决议冻结欧盟与中国的投资协定，显示由于价值观的分歧，欧中关系近来有倒退迹象。不过，欧盟是否愿在此刻与台湾洽签投资协定还有待观察。

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欧盟与中国的投资协定谈了7年，去年底终于在德国总理默克尔（Angela Merkel）担任欧盟轮值主席国任内完成谈判，当时就因中方不愿对禁止维吾尔人强迫劳动做出坚定承诺，受到欧洲政坛的批评。

今年3月，欧盟与中国因新疆维吾尔人受迫害的问题相互制裁，中方的制裁对象包含多位欧洲议会议员、学者和智库，更引起欧洲政坛的愤怒。欧洲议会不少议员认为，中国刻意选择按民主程序选出的议员和学者进行制裁，真正意图是否定欧洲的核心价值，酝酿要抵制这份协定。

按照程序，这份协定还需经欧洲议会和欧盟成员国的批准，最快也要明年上半年才会失效。

5月初，欧盟终于受不了反弹声浪，执委会副主席杜姆布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）松开表示由于欧盟和中国互相制裁，政治大环境不理想，宣布暂停推动协定的批准，只进行翻译等技术性工作。

倒是欧盟另一执委布雷东（Thierry Breton）没有保留，直言投资协定与其说是协定，不如说是“意向”，化为现实还要一段很长时间，暗示批准生效将遥遥无期。

欧洲议会在20日通过的决议文中，“严厉谴责”中国攻击言论和学术自由，不接受贸易协定不顾人权，由此可见，价值观的分歧如今已成欧中关系的主要障碍。

欧洲议会坚持中国在解除“不公平”的制裁前，不再讨论协定，更让人推测，这份好不容易才谈好的协定是否将胎死腹中，毕竟向来严词拒绝它国“干涉内政”的中国，几乎不曾对新疆等“核心利益”让步。

无论如何，这份曾被默克尔称为“双边经贸关系基础”的协定被放进冷冻库，从此欧洲与中国的分歧正式浮上台面，双边关系前途未卜。

欧洲议会维持长年的友台传统，20日还决议与台湾的投资协定不应受欧中协定的牵制，呼吁欧盟直接与台湾展开协商。

近年台湾积极推动与欧盟的投资协定，总统蔡英文日前才在哥本哈根民主高峰会上表达展开协商的意愿。欧盟是否愿在与中国关系恶化之际，与台湾洽签投资协定？目前还难以判断，如果是的话对欧盟来说将是跨出很大的一步。