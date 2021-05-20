欧洲议会压倒性通过 正式冻结欧中投资协议

欧洲议会20日以599票赞成、30票反对、58票弃权，压倒性通过冻结“欧中投资协定”的讨论，直至北京3月间对欧洲官员实施的报复性制裁解除为止。

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《南华早报》报导，该投票获得欧洲议会所有主要政党，包括欧洲人民党、社会主义者和民主人士进步联盟、欧洲保守派和改革主义党、复兴集团以及绿党的支持，显示北京的制裁让欧洲各光谱的政党，捐弃立场，团结一致。

德国欧洲议会议员比蒂科夫（Reinhard Bütikofer）说：“中国非常想要欧中投资协议，但他们错估，且持续低估欧洲议会捍卫欧洲利益与价值的决心。”他是遭中国制裁的欧洲议会议员之一。在欧盟制裁与新疆人权侵犯有关的4名中国官员以及1个组织后，北京实施广泛报复性制裁作为反击。

周四的议案也对“欧盟理事会在采取措施，应对香港民主的压制上缺乏团结表达深切遗憾”，同时敦促会员国中止与中国的引渡条约，加快拟定计划，禁止疑似使用新疆强迫劳动的产品进口。

该案也呼吁在欧盟制裁架构下采取“额外的针对性措施”，“妥当因应中国的网路安全威胁、混合攻击以及军民融合项目”。

欧中贸易协定耗费约7年、30多回合谈判，于去年底完成。该协议必须经由欧洲议会以及会员国批准才得以生效。