瑞典法院如何判华为 捆绑爱立信在华命运

一个即将来临的法院判决将决定华为未来在瑞典的命运，同时也可能是瑞典冠军企业爱立信(Ericsson)在中国前途的转折点。爱立信已受邀参加中国的5G测试。环球时报稍早警告，中方允许爱立信参加测试，只是给其一个“面试”机会，并不代表“录用”。爱立信此前多次批评瑞典对华为的禁令限制了自由竞争。

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瑞典法院即将对华为禁令做出裁决，牵动爱立信在中国的命运。这项讼案源自去年10月瑞典政府基于国安考量将华为排除在5G设备供应商之外。华为针对此项决定提起诉讼，预计法院未来几周就会做出判决。

中国早前已要求瑞典“立刻纠正错误”，本月还含蓄地警告可能对爱立信采取报复行动。中国环球时报5月10日援引消息人士报导称，中方允许爱立信参加测试，只是给其一个“面试”机会，并不代表“录用”。报导称，“瑞方需要对本国未来的对华举措审慎考虑，仔细掂量。”

爱立信一位发言人证实，该公司已受邀参加中国的5G测试。爱立信去年赢得中国三家主要运营商的5G合约，爱立信营收中有约10%来自中国市场。分析师一直警告中国有实施报复的风险，爱立信首席执行官鲍毅康(Börje Ekholm)认同这一疑虑。他上月在回复瑞典和中国外交紧张关系提问时表示，“我们一直面临受到不同国家拍卖影响的风险，” 据该报道说，鲍毅康之前批评瑞典对华为的禁令限制了自由竞争。