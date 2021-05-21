中国接连发生地震 青海发生7.3级强震

在中国云南发生地震造成2人死亡后，美国地质调查所指出，中国西北部青海省周六凌晨也发生规模7.3级强烈地震。另外，云南漾濞县多次地震最强6.4级，造成两死9伤。

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法新社报导，根据美国地质调查所，这次青海省地震发生在当地时间周六凌晨2时4分，地震深度10公里，震中位于西宁市西南约400公里处。

这次地震最初估计规模7.4级，之后美国地质调查所下修为7.3。

据香港媒体报道，青海果洛州玛多县凌晨2时后发生7.4级地震，震源深度17公里，目前还没有伤亡或损毁报告。

中国媒体引述玛多县委宣传部工作人员说，当地震感强烈，居民在地震后纷纷从楼房里跑出。

报道又指，青海省会西宁市也有强烈震感。有市民说，躺在床上感觉左右摇晃，当地消防部门已经待命。

2010年，青海发生规模6.9级强震，造成3000人死亡或失踪。

此前云南大理州漾濞县周五晚先后发生多次地震，最强一次达6.4级，造成最少两人死亡，9人受伤。

中国媒体报道，截至周五晚10时半左右，漾濞县一共发生14次地震，多次达5级以上，其中6.4级地震在9时48分发生，震源深度8公里，大理、保山、楚雄等地震感强烈，昆明和攀枝花等地，也有明显震感。