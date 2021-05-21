国际货币基金组织提出500亿美元的全球疫苗接种推广提案

国际货币基金组织周五提出一项500亿美元的全球疫苗推广计划，在今年年底为全球至少40%人口接种疫苗，到2022年上半年为全球至少60%人口接种疫苗，帮助世界摆脱疫情。另外南亚目前每分钟至少有三人死于新冠，联合国呼吁提供更多资金。

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国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃及首席经济学家戈匹纳斯等人周五发表"终结2019冠状病毒疾病大流行"提案。提案指出，不结束这场健康危机就无法永远结束全球经济危机。提案在分析对抗新冠病毒大流行的多个方面后提出一项计划，透过全球范围的前期融资、前期疫苗捐赠及投资等，在2021年底为全球至少40%人口接种疫苗，到2022年上半年为全球至少60%人口接种疫苗。

国际货币基金组织这项计划斥资约500亿美元，其中包括捐款、各国中央政府资源投入及优惠融资。

提案预估，在透过接种疫苗阻止新冠病毒疫情蔓延后，预计可为全球带来9万亿美元的经济利益。

另据联合国消息，南亚目前每分钟至少有三人死于新冠，联合国呼吁提供更多资金。

第二波2019冠状病毒病疫情正在无情地席卷整个南亚。这一地区拥有近20亿人口，目前占全球已知新感染病例的一半；每秒钟就记录到至少三名新增感染者；与此同时，死亡率急剧攀升，每分钟有至少三人死于新冠。为帮助南亚国家应对严峻的疫情，联合国周五发出了两项捐款呼吁。

联合国及其合作伙伴周五为尼泊尔发出了总额为8370万美元的募捐呼吁，用于在接下来的3个月当中支持该国受到新冠大流行影响最严重的75万人口。联合国驻地协调员萨拉·贝索洛·尼安蒂（Sara Beysolow Nyanti）说：“尼泊尔当前的疫情不仅对健康造成了毁灭性影响，而且对所有部门都造成了严重影响，给尼泊尔社会最贫穷和最边缘化的人造成了最沉重的打击。我们今天启动的新冠应对计划要求迅速采取目前迫切需要的行动，展现国际团结。这是挽救生命，以防止今天、明天以及未来艰难时期中不必要的痛苦。我们没有时间可以浪费。”