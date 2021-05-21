欧盟7月1日起推行"新冠通行证" 西班牙下月起允许接种疫苗旅客入境

为便于欧盟成员国公民在欧盟境内自由流动，欧盟将于7月1日起推出"新冠通行证"；而西班牙将于下月7日起，允许完成接种新冠疫苗旅客入境，以重振饱受打击的旅游业。

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据欧盟委员会负责法律事务的委员雷恩代尔表示，欧盟成员国公民将可免费获得3种证书，分别是接种了欧盟认可的新冠疫苗证书、核酸检测阴性证书，以及感染新冠病毒后的康复证书，证书以手机二维码形式发放，也可以下载打印。

雷恩代尔表示，推行"新冠通行证"对所有成员国公民来说都是"好消息"，证书能够确保民众在完全健康安全的情况下自由流动，使夏季旅游成为可能。

雷恩代尔表示，27个成员国必须在下月做好准备，部分成员国会有六周的过渡期，欧盟委员会将会向成员国提供技术和资金支持，并拨款1亿欧元支持成员国降低检测费用。

虽然持有证明的游客是否必须隔离或接受检测仍由各会员国决定，但欧盟建议会员国应避免施加如检测等额外的旅行限制，除非是保障公共健康的必要措施。如果会员国决定实行旅行限制，须提前48小时通知其他成员国和欧盟。

另据报道，一度成为新冠病毒疫情欧洲重灾区的西班牙，将于下月7日起，容许已完成接种新冠疫苗的旅客入境，以重振饱受打击的旅游业。

受疫情影响，去年到访西班牙的外国旅客大跌80%，西班牙首相桑切斯周五出席一个与旅游有关的活动时宣布，无论旅客来自哪一个国家，只要他们已接种疫苗都可以入境。另外，从下周一起，10个被列为低风险的非欧盟国家，包括英国、以色列等，旅客无须提供阴性检测证明都可以无限制入境。

桑切斯表示，旅游业的回归将会是国家经济复苏的主要动力，估计入境旅客数字到年底时可以恢复到疫情大流行前的70%。