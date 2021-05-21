深圳摩天大厦连续三日晃动后紧急关闭

象征“深圳速度”，位于紧邻香港的深圳地标性建筑赛格大厦，5月18日令人意外晃动，19日，20日连续出现晃动，21日只好紧急关闭调查原因。赛格大厦晃动，也引起海外舆论关注。

广告 继续浏览后续

当年誉为美谈的“2.7天盖一层楼”，创下“深圳速度”，向中国国庆50周年献礼的这一建筑，如今引发严重质疑。

赛格广场大厦坐落在繁忙的深南中路与华强北路交汇处，1999年落成，大厦总高度355.8米，总建筑层79层，地上75层，地下4层，总建筑面积17万平方米。

据联合早报引述中国媒体报道，18日大楼发生晃动后，官方召集专家会议，最后通报：“经专家现场踏勘和会商研判，赛格大厦主体结构是安全的，内部结构坚固，各种附属设施完好。”有人总结通报精神是：无异常，安全，晃动与多种因素（风、地铁、气温）相互作用有关等等，让人们放心。但是第二天，大厦又再发生摇晃。第三天，再次晃动。

法新社报道说，周二在社交网络传播的视频显示，数百名路人在闹市街头惊慌奔走，设法远离这座高耸的现代化摩天大楼的四周。

美国驻广州领事馆19日就发出警示说，有鉴于“评估安全风险的信息不足”，提醒美国公民避免进入或靠近该大厦附近地区。大厦开发商深圳赛格集团等到20日第三摇后，终于发出通知，自今天（21日）零时起，暂停所有业主、商户、租户进出，待相关检测工作完成后再有序开放。

有报道指出：该摩天大厦曾经是深圳第三高，当年创造出2.7天一层楼的“深圳速度”。深圳八十年代前曾是近邻香港的一座小渔村，近水楼台先得月，借着香港地利，以及邓小平的开放政策，深圳在中国开辟的第一批特区中迅速崛起。

大楼一座接一座崛起，人口几万增加到千万，赛格大厦晃动，引发人们对这一曾创造奇迹的深圳速度是否可持续发展的质疑。

还有一些批评者认为，当年的深圳速度是不是反科学的，领导一声令下，大楼拔地而起？某些摩天大楼，为了速度和低成本，结果埋下今天的安全隐患。还有人批评：国内盖一栋楼房，超过两年就算烂尾楼了，桥梁也是，几个月建好，几年就垮了出事，欧洲修桥，几年才完工，一百多年依然可以用，国内能吗？

事件发生后，华中科技大学一篇20年前的硕士论文《深圳赛格广场建设项目评析》登时走红，论文作者金典琦指出，当年作为深圳地标建筑的赛格大厦，建设中存在部分问题，如边施工边修改设计，先施工后设计，设计图没做完就开始施工等。

论文还透露，施工中经常出现停下来等图和按图施工后又返工修改的现象，这种边设计边施工的现象一直持续到赛格广场的结构工程施工完成。论文还提到，边设计边施工造成的最严重的一次后果发生在顶部的天线上。在1999年4月8日钢结构封顶之后，直到同年9月30日才完成天线部分的施工。当大家轻松愉快地欢度国庆时，地面行人发现赛格广场的天线在剧烈地摇摆，当时深圳是风和日丽，只有微风习习，原来天线的设计计算错误造成共振。