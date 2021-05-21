立陶宛议会确认北京在新疆实施种族灭绝 北京反对立陶宛干涉中国内政

立陶宛议会周四通过议案，称中国对待其维吾尔少数民族的行为为“种族灭绝”，呼吁联合国对新疆再教育营进行调查，并要求欧盟审查与北京的关系，对此，中国外交部称坚决反对立陶宛干涉中国内政。

广告 继续浏览后续

继美国丶英国丶加拿大之后，立陶宛成为最新一个称中国对维吾尔人“种族灭绝”的国家。

立陶宛议会周四（5月20日）通过有关新疆维吾尔族人的议案，议案声称中国对待维吾尔少数民族的镇压行为构成“种族灭绝”， 决议案获得了五分之三立陶宛议员的支持，议案同时呼吁中国废除在香港的国家安全法，允许观察员进入西藏，并开始与西藏的精神领袖达赖喇嘛进行对话。

这项决议的发起人多维尔‧萨卡利尼（Dovile Sakaliene）是今年三月中国对欧盟制裁的十名人员之一，她在立陶宛议会表示：“我们支持民主，因为我们永远不会忘记在共产主义政权占领下生活了50年的残酷教训。”

路透社评论说，立陶宛在1940年到1991年间处在苏联的统治之下，现在是欧盟和北约的成员国，在推动西方对俄罗斯和中国等共产主义国家采取更强硬的外交路线方面经常扮演重要角色。

今年3月，立陶宛表示将于今年在台湾开设贸易代表处，此举激怒了北京。

中国驻立陶宛使馆周四发表声明，谴责该决议干涉中国内政。声明表示“立陶宛议会部分议员无视中方严正立场，罔顾中国在新疆等地取得的人权事业发展成就以及维持香港繁荣稳定的有效措施，恶意炮制反华决议，是一出基于谎言和虚假信息的拙劣政治表演。”

立陶宛总理西蒙尼特（Ingrida Simonyte）和外交部长贝里斯（Gabrielius Landsbergis）出席了议会的投票仪式，但都没有参加投票。

立陶宛成为继英国之后，欧洲第二个确认中国对新疆维吾尔族人进行种族灭绝的国家，比利时议会5月18日起就中国新疆穆斯林少数群体的命运进行为期两天的辩论和听证会，就议员提出的四个提案，评定是否宣告中国在新疆对维族人施行的是种族灭絶行为。维吾尔族人和研究维吾尔族的学者都在议会中见证了中国政府对维吾尔族的迫害，逃到荷兰的西迪克（Qelbinur Sidik）来自乌兹别克曾经在新疆长大并且在新疆教书，她冒着在新疆的家人遭受打压的风险在听证会上作证。

另据报导，比利时参议院5月21日通过有关谴责新疆强迫劳动的议案。