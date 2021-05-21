美国：拜登新法更好地打击种族暴力

法广存档图片：美国总统拜登已经签署了一项旨在更好地打击种族暴力的新法律。2021年5月20日星期四 Image d'archive RFI : le président américain Joe Biden a signé une loi pour mieux lutter contre les violences racistes, le 20 mai 2021.

美国总统拜登已经签署了一项旨在更好地打击种族暴力的新法律。这一法律文本是在美国亚裔于Covid-19疫情期间遭遇一系列攻击后所通过的。

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拜登新法旨在加快有关种族暴力案件的审查程序，特别是拨款为非说英语人士设立了紧急热线。美国总统拜登（Joe Biden）对此感到自豪。

据本台RFI法广记者安娜·科尔佩（Anne CORPET）2021年5月21日周五发自华盛顿（Washington）的报道，美国总统拜登表示，他为民主党人和共和党人团结一致的反应感到自豪。确实如此，这一文本在国会表决通过时，美国两党展现了罕见的冲劲。

美国社会正对亚裔社区的种族暴力自Covid-19病毒疫情爆发以来不断增多。白宫当时的租户特朗普称之为“中国病毒”。

Depuis une fusillade dans l'Atlanta, plusieurs manifestations se sont déclenchées contre les violences envers la communauté asiatique. ici, à New York, le 21 mars 2021. AFP - ED JONES / RFI Image Archive 法广存档图片

美国现总统拜登在其发言中痛斥那些令人感到震惊的袭击，并呼吁美国民众做出反应。拜登说，每当人们保持沉默，每当人们放任仇恨横行，那是对美国国家身份的谎言。拜登表示，他确实如此认为，不能够像美国历史上的其他时期那样对这个国家的立国之本佯装不见。拜登还说，仇恨在美国找不到避难所。

CORRECTS DATELINE TO ACWORTH INSTEAD OF WOODSTOCK - Authorities investigate a fatal shooting at a massage parlor, late Tuesday, March 16, 2021, in Acworth, Ga. Officials say 21-year-old Robert Aaron Long, of Woodstock, Georgia, has been captured hours after multiple people were killed in shootings at three Atlanta-area massage parlors. (AP Photo/Mike Stewart) AP - Mike Stewart / RFI Image Archive 法广存档图片

针对亚裔社区的暴力有时是致命的：在亚特兰大，两个月前，有六名妇女在一家亚洲按摩店里惨遭持枪者杀害。