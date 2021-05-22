伊丽莎白女王号航母将驶赴亚太 英女王登舰视察

英国皇家海军航母"伊丽莎白女王号"启程前往印太地区前夕，英女王伊丽莎白二世周六登舰视察。

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英国伊丽莎白女王号航空母舰将率领皇家海军舰队展开首次作战航程，前往印太海域，95岁的伊丽莎白二世乘坐直升机前往朴次茅斯海军基地。女王登上航母甲板，并与舰长、航母战斗群指挥官及舰上官兵交谈，并听取航母此次部署行动的简报。

7年前，女王偕同上月辞世的夫婿菲立普亲王为这艘航母命名为伊丽莎白女王号。

伊丽莎白女王号航母排水量6万5000吨的，配备10架英国F-35B战机，以及10架美国F-35战机；舰上1700多名官兵中，包括250名美国陆战队队员。

这将是"伊利沙伯女王号"首次海外部署，航母联同多艘皇家海军舰艇组成的战斗群，将会在28周内，到访印度、日本、韩国、新加坡等40个国家，伊丽莎白女王号在未来28周、长达2万6000海里航程中将会驶经南海。

伊丽莎白女王号航母战队群将穿越争议性的南海水域，航向菲律宾海，同时将在印度和新加坡等地停泊。

英国首相约翰逊此前曾表示，这次部署并非与中国对抗，而是要向中国展示英国遵守国际海洋法。