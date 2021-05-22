再有44岁外佣今接种疫苗后不治

再有外佣疑在接种疫苗后不治。早上9时许，44岁印佣被发现在何文田欣图轩2座一单位内昏迷不醒，救护员接报到场将她送往广华医院，经抢救后证实不治。据悉，该名外佣来港工作一年多，一直无任何健康问题，亦非长期病患。

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衞生署表示，截至今日（21日）下午4时的过去24小时，衞生署接获医管局呈报一宗死亡个案，怀疑涉及接种新冠疫苗后14日内出现的严重异常事件。根据报告，该名44岁印佣于5月12日在社区疫苗接种中心接种第二剂复必泰疫苗，接种后逗留在接种中心观察期间并没有不适纪录，至今日被送往广华医院急症室后离世，并没有临床证据显示与疫苗接种有关，医管局已向死因裁判官呈报个案，又已向医管局获取更多资料，并会按既定机制，将个案交由专家委员会进行因果关系评估。

接连有两名外佣注射新冠肺炎疫苗后死亡，香港外佣雇主关注组召集人徐晓彤指两宗死亡事件轰动外佣界，特别是今早的事件发生后，不少姐姐在外佣群组对打针表示忧虑，她指不少前去打疫苗的印尼女佣，往往不知自己是否身患隐疾，或体质是否适合注射疫苗，只是姐姐群组中有姐妹表示去打针，她便跟风一窝蜂跟着去打针；有姐妹称打第一针后不适不再打第二针，她便跟着取消打针，她建议姐姐打针前先验身。

香港雇佣代理协会主席张结民亦关注事件，他指现时外佣普遍对打针有恐慌，他建议姐姐打针前先验身，但有印佣反映现时去看医生面对医生说广东话或英语，个别外佣不谙广东话及英语，在了解医生诊断时出现困难，他认为印尼驻港总领事馆及外佣雇佣公司可提供协助，因为外佣公司一般都聘有印尼语传译员，外佣公司可安排传译员陪同有需要外佣去看医生。

早前另一名44岁菲律宾女佣Grace，4月21日在社区疫苗接种中心注射复必泰疫苗，在接种疫苗后18日，在西贡区雇主的住所晕倒，送院抢救，至本月9日离世，成为首名外佣打针后死亡的个案。