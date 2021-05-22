断交流：港控台支持暴力示威者台反批蔑视民主法治反映港府心虚

2020年10月25日摄，图为香港和台湾人在踩踏中国国旗，要求中国政府释放被拘的12名香港活动人士。

香港政府21日深夜发出新闻稿指出，驻台办事处暂停运作的原因是，台方近年多次粗暴干预香港事务，对港台关系造成无可弥补的伤害，并重申按照「一个中国」原则处理两地相关事宜；台湾陆委会立即回应强调，台湾依法支持从香港逃来台湾的港人，港府蔑视民主法治，反应港府心虚。

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港府18日宣布驻台湾的「香港经济贸易文化办事处」即日起暂停运作，21日深夜首度以新闻稿形式说明原因指出，近年台方多次粗暴干预香港事务，对港台关系造成无可弥补的伤害。其中台方推出所谓「援港项目」，并单方面在台港经济文化合作策进会下设立所谓「台港服务交流办公室」，为暴力示威者及破坏香港繁荣稳定的人提供支持。

港府表示，台方的挑衅行径与协策两会促进港台两地交流合作的原意背道而驰，也不符合策进会成立的初衷。台方近年的一连串行径已严重破坏港台关系，令香港驻台办事处在台的运作环境日趋恶化。

港府还说，另一方面，经贸文办人员也曾受岛内激进人士威吓，种种情况让留驻人员面临不稳定因素，推展交流的空间也在这样的阴影下日渐收窄。由于香港驻台办事处已难以达到最初成立的目的，同时为保障驻台香港人员的安全和权益，港府因此决定暂时关闭办事处，所有香港人员已经离台返港。

对于港府的说法，台湾陆委会立刻透过书面文件回应指出，香港在台办事处是依据台港在2011年互设办事处换文所设置，根据换文精神，双方设置办事处的宗旨在服务双方民众及处理事务性问题，其中并未触及「九二共识」等政治性议题。

陆委会强调，长期以来，台湾都秉持互惠原则，全力推动台港关系，并尽力协助香港在台办事处运作，从未要求相关人员赴任时须签署任何附加条件。

但从2018年7月起，港府对台湾的香港办事处派驻人员设置不合理的政治要求，阻挠台湾人员的正常轮调及驻处运作，置双方民众权益于不顾，违反2011年双方换文内容，严重破坏台港关系。

其次，针对港府指控台湾为「暴力示威者及破坏香港繁荣稳定的人提供支持」。

陆委会回应，台湾和主要民主国家都声援港人争取民主自由，台湾本于港澳关系条例的规定，对合法来台的港人提供人道关怀及必要服务，港府竟错误解读为台湾挑衅，这种蔑视民主和法治的心态，更反映港府的心虚。

陆委会更提到，中共当局违背对香港人民的承诺，不顾世界各国的关注及警告，强推「港版国安法」，港府也屈从附合，使香港民主人权遭逢移交以来的浩劫。

至于港府提到的「驻台机构人员曾受岛内激进人士威吓」，台湾陆委会说，对于民间团体前往香港驻台办事处抗议的事件，台湾都派员到场维持秩序，事后也曾致电关切。反观台湾驻香港办事处遭亲中人士抗议，港府非但不闻不问，甚至放任亲中媒体制造假新闻、抹黑。

陆委会重申，尽管外在形势严峻，台湾驻香港办事处仍会坚守岗位，为民众提供服务。至于港府暂停其办事处运作，致影响民众权益，所有后果应由港府承担。