朱凯迪决定解散新界西团队参政吿终

因初选案被指违反国安法的前立法会议员朱凯廸，宣布结束其新界西团队，日后亦不会继续参政。朱的社交网站发文指，朱凯廸“不会忘记与各位战友一起奋斗的美好时光”。

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早在2016年立法会选举，朱凯廸的助选团改名为“朱凯廸新界西团队”。前年区议会选举，连同朱凯廸在内，共有12名候选人以“朱凯廸新西团队”名义参选，结果九人当选为区议员，包括后来也因为初选案被控违反国安法的荃湾区议员岑敖晖。

自本月起没有新帖文的朱凯廸facebook专页昨日发文，表示朱身负六宗刑事案件，包括涉国安法颠覆国家政权罪案，“相信有一段长时间（朱凯廸）都不得自由，之后亦不会继续参政”，故“经征询成员意见后，阿廸决定结束『新西团队』。”帖文最后写道：“阿廸不会忘记与各位战友一起奋斗的美好时光，祝大家平安。”

另外，沙田区议员丁仕元昨于facebook专页发文，自言小学四年级起参与“爱国民主运动”，声援北京学运大游行，“由民间参与再到加入从事政治工作，已有32个年头”，又重提前年区选一役，他强调“我们经历了一场公平、公开、公正的选举，这是民意的彰显，民主的体现”，惟现在的香港“已非我所熟悉的地方”。他认为“在政治制度的改变下，出任区议员已经不能畅所欲言地为香港市民服务及发声”，作为负责任儿子、丈夫、父亲，无法再以从政施展抱负，也不想家人终日活在惶恐中，所以辞去区议员一职，“今后以一名普通市民的身份，寻找自己的新生活”。

丁仕元表示，选择在区议员宣誓法例生效前辞职，因为他希望完成本年度上半年的会期，并且“五二零在华人文化中亦有『我爱你』的意思，想借此表达自己对香港的热爱及各位支持我的选民的爱戴”，他指“520”亦似广东话“唔要你”，“代表我对香港现行政治制度的不满”。最后他表示辞职由下月1日起生效，届时其办事处和社交网站专页都会关闭，勉励外界“老兵不死”、“香港人，加油”。

一度因民主派初选被还柙，之后获准保释的柯耀林，昨透过facebook专页宣布决定宣誓。他觉得“虽然时势艰险，政府对区议会运作越趋收紧”，不过他仍会“坚守岗位，继续守护社区”，所以决定宣誓，“希望可以继续服务市民，完成余下任期”。

宣誓条例今刊宪生效

港府昨发新闻稿指，特首林郑月娥昨已签署涉区议员宣誓的《2021年公职（参选及任职）（杂项修订）条例》，今日正式刊宪生效。林郑称，今次修例是“为维护『爱国者治港』原则踏出重要一步”。连同昨宣布辞职区议员，全港452个议席中，民主派的389个议席，有至少40席因为相关区议员被DQ、判监逾三个月、辞职、还押或者拒绝宣誓而悬空。