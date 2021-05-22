深圳赛格大厦连续连日移动美驻广州总领事馆发出安全提示

连续两日出现摇晃的深圳赛格大厦，当局继续派专家进行检测，至今仍未公布确实原因，最新消息指今日（20日）该大厦再次摇晃，保安通知高层商户撤离。美国驻广州总领事馆发出安全提示，建议美国公民要避免前往赛格大厦及华强北，直至另行通知。有在大厦工作的民众表示，早在本月13日起已经感到多次摇晃，只是在18日“摇得特别厉害”才会被关注。

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赛格大厦管理处一名工作人员对《苹果》表示，今日大厦发生摇晃后不久，曾有人离开后再回来将办公室器材搬走，但目前11楼以上各办公室楼层已经封闭，不容易任何人士进出：至于10楼以下的各商场楼层，则仍然开放。现时，管理处仍未接获何时将办公室楼层解封的指示，一切还要等待有关方面的决定。

另外，就在赛格大楼晃动的第二天，一篇发表于2001年、题为《深圳赛格广场建设项目评析》的硕士论文，因指出赛格大厦有“异常晃动”等问题，被网民形容“料事如神”，因而突然在网上热传。该论文作者名为金典琦，指导老师是华中科技大学教授张子刚。

深圳赛格股份有限公司周四（20日）回应，同意专家组初步调查指晃动原因是风速、温度和地铁运行产生共振，造成“卡门涡街”现象。卡门涡街现象可导致建筑物倒塌，较著名例子为美国华盛顿州塔科马海峡吊桥，在1940年的倒塌事件。

公开资料显示，金典琦目前是深圳市城市公共安全技术研究院运营总监、深圳城安软通科技集团有限公司董事长，被指是深圳的知名女强人。有媒体曾尝试联络她，但金典琦暂时没有回应。至于张子刚则表示，“赛格大厦这么大一个工程，一篇论文代表不了，她论文和工作有点关系，但不代表她是这方面的权威。”

今日赛格大厦多名商户向内媒表示，在周四中午12时半左右，在35楼、55楼、60楼等多个楼层感到晃动，他们展示的影片可见，有鱼缸内的水、座地电风扇有明显摇晃。大厦方面透露，已安排工作人员通知高层商户下楼。

据在大厦57楼工作的徐女士表示，早在周二大厦发生摇晃5天前，她与同事均感受到晃动，大概持续半分钟。她指，当时感胸闷和头晕，又感到害怕。根据她提供与友人的聊天记录和微博发文，自上周四起她多次感受到大厦短时间晃动。

一名在40多楼工作的员市民则称，在周二前也曾感到大厦轻微晃动，还以为有人在䟴脚。另有在69楼工作的市民称，由于所在楼层较高，平时受天气影响如下雨或行雷，惯有轻微振动，所以不以为然，但周二摇晃的情况明显，所以比较在意。

美国驻广州总领事馆周三（19日）在官网发通知称，由于赛格大厦周二发生摇晃，该大厦及附近人士因此撤离。该领事馆已指示美国公民及在广州的雇员避免前往该处，直至另行通知。

这名在赛格大厦57楼工作的徐姓的女子对《新京报》表示，“我确实是从13日开始就感受到（摇晃），所以我就更觉得可怕了”。徐女称，她在13日早上10时许感到摇晃，“感到我心脏会有一点点难受，然后头有点发昏，我以为是我自己身体不舒服，但是有持续一段时间，不是说只有几秒，估计有至少半分钟，其他同事都说感觉楼在（摇）晃。”

徐女又称，自13日起到18日，她感受到大厦有多次晃动，她亦有发微信告诉朋友。

深圳市当局昨晚发布多间专业机构检测赛格大厦后的结果。中冶建筑研究总院（深圳有限公司）及哈尔滨工业大学（深圳）行的独立连续监测结果表明，指大厦的69楼震动的最大加速度，出现在19日13时51分，分别录得0.045及0.044米/平方秒（m/s²），均在相关技术规程的范围内。

与此同时，深圳市房屋安全和建设工程质量检测鉴定中心对大厦的倾斜度进行测量，结果显示倾斜率介乎0.01%至0.02%之间，符合内地《建筑地基基础设计规范》。中冶建筑研究总院（深圳有限公司）则调查大厦周边的沉降情况，结果在0.00毫米至0.05毫米之间，显示建筑物沉降稳定。

深圳当局称，目前大厦主体结构及周边环境未发现涉及安全异常情况，大厦主体结构安全，产生震动的具体原因正进一步核查中。