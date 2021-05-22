特斯拉据报被禁止进入一些中国政府大院

综合消息显示，由于对车载摄像头的安全担忧，一些中国的特斯拉车主被告知不要将座驾停放在政府办公区内。

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据路透社5月21日报导，熟悉此事的消息人士透露指，北京和上海至少有两个政府机关的官员收到上级的口头指示，不要在办公区内停放特斯拉汽车。目前尚不清楚北京的所有政府机构是否都采取了此类限制，也不清楚该措施是正式的政府禁令，还是机关官员采取的步骤，或其是否适用于全国性的国家机构。

这是有关中国政府设施禁止特斯拉入院的第二份报告。今年3月特斯拉汽车被禁止进入中国的一些军事基地，理由是对车载摄像头的安全担忧。事发后，特斯拉公司首席执行官马斯克（Elon Musk）曾回应称，无论是在中国还是其他地方，如果特斯拉汽车被用于间谍活动，他的公司将被关闭。马斯克称，“我们有强烈的动机对任何信息保密。”特斯拉亦称，将在中国开设数据中心，并正在为中国车主开发数据平台。

中国是全球最大的汽车市场，是电动汽车制造商的第二大市场，约占其销量的30％。特斯拉目前在上海工厂生产电动3型轿车和Y型运动型多功能车。特斯拉等汽车制造商一直在为更多的汽车配备摄像头和传感器，以捕获汽车周围环境的图像。控制这些图像的使用方式以及将它们发送和存储在何处对于世界各地的行业和监管机构来说都是一个新的挑战。

报导指，特斯拉面临着中国当局的潜在监管打击。在一系列关于特斯拉汽车安全的客户投诉之后，中国国家监管机构在2月份会见了特斯拉的代表。近日，消息人士曾向路透社表示，鉴于美中关系紧张造成的不确定性，导致特斯拉准备停止上海购地、以便扩厂成为全球出口枢纽的计划。不过，特斯拉在随后的声明中说，公司的上海厂“发展进度正按计划进行”。