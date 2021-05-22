联合国安理会呼吁巴以"全面遵守"停火 布林肯下周访问中东

联合国安理会周六呼吁以色列与巴勒斯坦哈马斯达成的停火能够得以"全面遵守"。美国国务卿布林肯下周将访问以色列及约旦河西岸的巴勒斯坦自治政府，以巩固加沙停火。联合国人权专家称，加沙所受破坏比2014年更“严重和恐怖”，呼吁国际刑事法院进行调查。

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法新社消息，这是自5月10日加沙-以色列南部边境爆发暴力冲突以来，联合国安理会就巴以局势发表的第一项声明。声明并称，安理会成员国对加沙和以色列之间宣布停火表示欢迎，并肯定埃及及其他国家的调停斡旋的努力。安理会成员对在暴力中丧生的平民表示哀悼，强调必须立即向巴勒斯坦平民、特别是加沙地区提供人道援助，安理会成员并支持联合国秘书长的呼吁，希望国际社会与联合国一同制定综合有力方案，促进迅速及可持续的重建与恢复。

另据路透社发自加沙消息，周六，以色列与哈马斯达成的加沙地带停火得以遵守，而埃及负责调停的外交官员继续在以色列及巴勒斯坦双方信息穿梭访问，试图达成以巴持续和平。

路透社援引美国国务院方面的消息称，美国国务卿布林肯本月26日和27日将访问以色列及约旦河西岸的巴勒斯坦自治政府。这是美国试图巩固加沙停火的行动之一。

消息称，美国、以色列和巴勒斯坦3方都没有公布布林肯的完整访问行程。美国国务院20日宣布，布林肯将出访中东地区，并表示，届时他将"商讨重建行动，以及携手为以色列人民和巴勒斯坦人民建立比较美好的未来"。

消息人士透露，布林肯中东之行也将到访埃及和约旦，其中埃及促成了此次以色列和加沙地区巴勒斯坦武装之间的停火。

以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯在当地周五正式停火。双方连续11天的冲突累计造成超过230人死亡，近2000人受伤。

以色列与哈马斯周六继续维持停火，人道救援物资开始运抵以色列封锁的加沙地带。随着数以千计流离失所的巴勒斯坦人周六开始陆续返回家园，以色列人也开始恢复正常生活，国际社会将焦点转向满目疮痍后的加沙重建工作。

另外，人道救援团体警告说，对加沙的破坏将需要数年甚至数十年的时间才能恢复。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处官员马蒂亚斯·施马雷（Matthias Schmale）在加沙表示，在交战方进行了10多天的火箭弹和空袭交火后，加沙不可能 “恢复正常”。当地有250人丧生，数千人受伤。施马雷指出，近东救济工程处的当地工作人员表示，这次暴力事件“比2014年的冲突更加严重和恐怖”。他重申联合国秘书长的观点，呼吁采取有意义的政治进程解决巴勒斯坦人和以色列人双方的不满。

周六，九位联合国人权专家呼吁加沙和以色列遵守停火协议，并呼吁国际刑事法院对袭击平民和其他严重侵犯人权行为进行调查。