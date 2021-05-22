蔡英文："我很健康" 网传确诊假讯息是"认知作战"

台湾总统蔡英文周六表示，最近台湾疫情趋势显示，每天的采检阳性率回稳，疫情没有持续爆发，"宅在家是有效的"。她提醒民众"非必要别出门"，"宅在家就能守台湾"。此外，谣传她确诊的假讯息，蔡英文称，"这很显然是认知作战"，她很健康。

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中央社消息，蔡英文周六晚间在脸书发文提醒台湾民众，"非必要别出门，宅在家就能守台湾"。蔡英文并向台湾民众报告两大重点：一是最近的疫情趋势显示，每天的采检阳性率回稳，疫情没有持续爆发。这告诉国人一件事，宅在家是有效的。

蔡英文表示，从5月15日采检阳性率最高来到6.3%，此后逐步下降，这几天维持在2.2%至2.9%。她要感谢所有配合第三级警戒、愿意牺牲并减少非必要移动的民众，只要继续努力，疫情一定可以控制下来。

蔡英文说，最近网络谣传她确诊的假讯息，这很显然是"认知作战"。她很健康，今天也同样在工作岗位上，类似这样的假讯息往往别有居心，请大家一定要多查证、多注意，别误传假讯息。

蔡英文再次强调说，防疫是长期抗战，不分中央地方，所有防疫人员都是全力以赴。面对病毒，必须要科学防疫，国际上对确诊案例的统计方式也都有可以参考的经验。"我们要相信专业"，体恤所有日夜辛苦筛检、疫调的防疫人员。

蔡英文指出，这个周末仍然是关键，一定要守好疫情防线，最好的方法，就是宅在家、少出门。把自己照顾好，就是把台湾照顾好。"非必要别出门、团结防疫守台湾"。