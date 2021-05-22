钟南山称未来或需要定期打疫苗

全球疫情反覆，内地昨日新增12宗确诊和15宗无症状感染个案，其中两宗为本土感染。中国工程院院士、呼吸病学专家钟南山表示，如果病毒对人类健康影响降低，未来可能与人类长期共存，人类则需像预防流感一样，定期打疫苗。

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内地27人染疫

钟南山接受官媒访问指，人类未来或要定期接种疫苗，“如果疫苗的保护率不再是一年，那每年都应该接种疫苗”。不过，他指鉴于现在多国都出现变种病毒，具体发展还要持续观望。他强调，“我认为与新冠病毒共存是有可能的”。钟又提到，最近的数据显示，目前已有几十万60岁以上长者接种疫苗。由于老年人是易感染群组，他建议长者尽早接种疫苗。

内地最新公布的确诊数有12宗，另有15宗无症状感染个案。其中一名确诊者为辽宁34岁男子，属轻症病例，其妻为无症状感染者。安徽则有一宗本土无症状感染个案。其余个案均为境外输入，分别来自浙江、上海、天津及广东等地。是次在安徽、辽宁发生的新一轮疫情，仍未找到零号病人，有流行病学专家不具名向内媒指出，当局应排查已接种疫苗人群。该专家又指，由于疫苗保护率不是100%，已接种疫苗人士亦会感染，只是不会发病或症状轻微，同时具传染性。

（国家衞健委/CGTN）