布林肯：美国等待朝鲜参与无核化具体行动

即将在本周出访中东的美国国务卿布林肯周日表示，建立与以色列并存的巴勒斯坦国是解决巴以冲突的“唯一解决方案”。在朝鲜问题上布林肯则说，美国正等着看朝鲜是否希望透过外交手段实现朝鲜半岛无核化。

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布林肯在美国广播公司节目"本周"上表示，建立巴勒斯坦国，可以给数十年来遭受暴力挫折的巴勒斯坦人带来希望，同时又保持以色列的安全，这是唯一的解决方案。

布林肯称，以色列与哈马斯20日停火，对美国能"转向建设更积极的事物"相当重要。布林肯说："现在必须从处理加沙地带严峻的人道局势开始，然后是进行重建。他说，最重要的是，让双方努力开始真正改善人民生活，让以色列人和巴勒斯坦人可在同样安全、和平与尊严下生活。布林肯将在未来几天访问中东，并会晤以巴双方官员讨论救援工作。

在被问到是否决定解除对伊朗制裁时，布林肯说：美国尚未看到伊朗遵守核协议的具体行动和意愿，而这些"具体行动"才能使美国解除部分对伊朗的制裁。

此外，对美国总统拜登21日称愿跟朝鲜领导人金正恩会面，布林肯则表示，美国正等着看朝鲜是否希望透过外交手段实现朝鲜半岛无核化。布林肯说，"我们正在等待看平壤是否真的想接触，决定权在他们那里"。布林肯表示，达成朝鲜半岛全面无核化目标的最佳机会，就是在外交上与朝鲜接触。

美国总统拜登与韩国总统文在寅上周五会面时表示，愿意与朝鲜进行外交接触。拜登并提到，会在对的情况下，与朝鲜领导人金正恩会面。