欧盟领导人周一峰会将考虑制裁白俄罗斯

白俄罗斯为逮捕反对派人士，下令瑞安航空一架客机转飞白俄首都明斯克紧急降落事件，继续引发欧盟及国际社会谴责。目前飞机已经重新起飞，并降落在维尔纽斯机场。欧盟领导人在周一举行的峰会上将考虑制裁白俄罗斯；北约要求就事件展开国际调查。法国外交部紧急召见白俄大使。

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法新社消息，欧盟负责交通事务委员瓦雷恩( Adina Valean)周日在推特上发文表示，紧急降落在白俄罗斯首都明斯克的瑞安航空客机，已于国际标准时间17点15分，从明斯克机场起飞，飞往目的地立陶宛首都维尔纽斯。但她没有提及被白俄罗斯当局逮捕的反对派人士普罗塔谢维奇的命运。此前，欧盟要求白俄罗斯当局允许飞机"载有所有乘客"重新起飞。

白俄罗斯总统卢卡申科下令瑞安航空一架由希腊飞往立陶宛的客机，转飞白俄首都明斯克紧急降落，拘捕机上白俄反对派活动人士普罗塔谢维奇，引起际国际社会谴责。

欧洲议会周日表示，欧盟27国领导人周一将举行峰会，届时将讨论欧盟是否制裁白俄罗斯。

法国外交部周日就此事件召见了白俄罗斯驻巴黎大使。

北约秘书长斯托尔滕贝格周日发推文表示，"白俄罗斯下令客机转飞是严重而危险的做法"，白俄罗斯必须保证机组人员及全体乘客乘机前往目的地维尔纽斯。他并要求就此事件展开国际调查。

当时这架客机差不多到达立陶宛首都维尔纽斯，在接获机上有爆炸品的报告后改变方向。白俄派遣一架战机护送，飞抵首都明斯克。白俄执法人员把机上26岁男子普罗塔谢维奇带走拘留。

立陶宛总统瑙塞达谴责白俄罗斯拘捕普罗塔谢维奇的行为，要求立即放人。瑙塞达并呼吁国际社会，对白俄政权威胁国际民航的举动作出回应，确保类似事件不再发生。总统顾问并质疑白俄当局早有预谋，又指白俄情报机关知道谁人在机上。这名顾问又说，普罗塔谢维奇自去年11月以来一直居住在立陶宛维尔纽斯。

欧盟委员会主席冯德莱恩说，白俄罗斯的行为完全不可接受；英国外交大臣拉布警告白俄罗斯总统卢卡申科，他将面临"严重的后果";德国要求白俄罗斯立即解释；波兰形容这是国家恐怖主义行为，应该受到谴责。

去年白俄罗斯总统卢卡申科在选举胜出连任，反对派认为有选举舞弊，发动民众示威，当局将普罗塔谢维奇列入通缉名单。