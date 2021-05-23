独裁者什么都能干得出来

从雅典飞往立陶宛首都维尔纽斯的波音737客机 ，突遭白俄罗斯米格战机拦截后被迫改变航向，迫降明斯克，原来是因为飞机上坐着白俄罗斯总统卢卡申科的反对者，独立记者及博主普罗塔塞维奇。

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如此离奇又很戏剧般的恐怖事件，近来世界上屡有发生。新闻记者、专栏作家卡舒吉2018年10月2日如约前往沙特阿拉伯驻伊斯坦布尔领事馆办领离婚证明，不幸落入陷阱，沙特王储萨勒曼主谋手下派遣15人别动队当日专程赶到领事馆肢解了卡舒吉，尸骨无还。

另外一件程度不同，但同样令人感到惊恐的是一位19岁的中国青年王靖渝的遭遇，2月份，因为他对中印前线冲突中中国军人死伤的真相发出质疑而遭中国当局通缉。流亡数月后，四月份经由迪拜转机前往美国时被当地警方逮捕，自由亚洲报道说，中国驻阿联酋的使领馆人员在王靖渝关押时相继现身，目的是要让阿联酋遣返王靖渝。现在，这位青年人面临被遣返中国受审的命运。

卢卡申科，这位1994年上去再不下来去年以来遭遇国内民众连续性大规模抗议的“终身总统”，一方面拼命拉住俄罗斯以保全其摇摇欲坠的总统大位，一方面设法清除国内异议人士。现年26岁的普罗塔塞维奇是白俄罗斯反对派备受欢迎的社交媒体『电报』频道NEXTA的创建人之一，在强人政权镇压下，该媒体成为白俄罗斯民众最主要的政治信息来源，大量报道了民众的反政府抗议活动和当局的镇压行径。因此，他与另外一位该频道的创建者被相当于克格勃的白俄罗斯安全局列入参与恐怖分子活动名单。当局给他安置的罪名是“组织大规模骚乱、扰乱社会秩序和煽动社会仇恨”。

白俄罗斯当局终于得知一直住在立陶宛的普罗塔塞维奇将从雅典乘坐波音737客机返回立陶宛的信息，普罗塔塞维奇本人登机前有种不祥的预感，他在『电报』当日稍早些时候发出的文字说，感觉自己受到监视，在边境检查站排队时，旁边有一个人试图对他的文件进行拍照。他发现后，那人离开了。

NEXTA频道主编Giczan 肯定地表示，这架737客机上混入了几位白俄罗斯克格勃，飞机飞至白俄罗斯领空时，特工们突然大打出手，围攻机组人员，他们然后谎称飞机上发现了炸弹。法新社询问立陶宛机场发言人真相究竟如何，后者表示，从明斯克机场初步得到的消息是，在客机上发生了乘客与机组人员的斗殴事件。

“乘客”空中与机组人员斗殴，宣称发现了炸弹，给白俄罗斯当局提供了再好不过的借口，根据航班跟踪专业网站flightradar24公布的图像，恰恰在波音客机飞临立陶宛边境，即将离开白俄罗斯领空时，一架白俄罗斯米格-29歼击机升空拦截，客机迫降明斯克机场，机上大约有170名乘客。

当局掌控的白俄罗斯新闻社出面解释称，由于传说飞机上有炸药，总统卢卡申科亲自下令白俄罗斯战机起飞，并一路护卫客机，安全降落于明斯克机场。降落后，经查，并没有发现任何炸药。官媒的解释多么富有戏剧性，一切都那么合乎卢卡申科的胃口!

观察人士形容独裁者为了永久独裁什么都能做得出来，为了稳住政权或挽回名声，他们的特务机构精心编织剧目，拼命让一切显得“恰如其分”，“天衣无缝”。卡舒吉去沙特领事馆办结婚手续，有去无还，巧合的是，他进去之前，沙特别动队刚刚抵达……中国留学生的遭遇也可能是一场巧遇，他只是去迪拜转机，目前有些因素并不完全清楚，但据多家媒体报道，这一事件背后有北京的黑手，至于白俄罗斯空中表演的一幕，戏就演得更大更巧得过分了。

大巧成拙，戏演得很蠢，但是很残忍。卡舒吉陪上性命，王靖渝命运未卜，自由亚洲援引熟悉内情的人士说，已经发生过很多起在阿联酋的阿布扎比机场和迪拜机场转机的新疆维吾尔人被中国警察抓走，直接送上中国飞机的事件。普罗塔塞维奇现在失去了自由。在立陶宛流亡的白俄罗斯反对派领袖季哈诺夫斯卡娅发推表示，普罗塔塞维奇有可能被当局判处死刑。

星期日被白俄罗斯军机拦截的客机后来重新起飞了，所有的乘客都走了，除了普罗塔塞维奇。