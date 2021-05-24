冯德莱恩：欧盟将冻结向白俄罗斯提供的30亿欧元计划

在白俄罗斯派战机"迫降"瑞恩航空客机逮捕反对派人士后，欧盟领导人正在讨论将祭出针对卢卡申科政权新的制裁措施。欧盟周一呼吁各国针对白俄采取"领空禁令"，冯德莱恩表示，欧盟将冻结向白俄罗斯提供的30亿欧元计划。

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法新社消息，欧盟27国领导人峰会周一晚到周二举行，峰会将讨论对白俄罗斯实施新的制裁。欧盟委员会主席冯德莱恩在峰会召开前表示，欧盟将冻结向白俄罗斯提供的30亿欧元计划。冯德莱恩表示，"欧盟将持续向白俄政权施压，直到白俄罗斯尊重新闻及言论自由"。她并透露，欧盟新的制裁将针对"迫降客机"事件主要责任者，冻结责任领导人的资产，也包括白俄航空业。

欧盟领导人并呼吁各国关闭白俄罗斯领空，英国及乌克兰已经将白俄罗斯列入"禁飞"黑名单。

欧盟领导人峰会期间，在专门讨论外交事务的举行工作晚餐上，27国领导人将讨论与俄罗斯的关系。俄罗斯是白俄罗斯的主要支持者。

法新社报道，白俄罗斯当局迫降客机逮捕的反动派人士普罗塔塞维奇，已经被临时关押在明斯克监狱。今年26岁的普罗塔塞维奇，是白俄罗斯媒体Nexta的前编辑。

欧盟继美国都呼吁白俄罗斯立即释放普罗塔塞维奇。

另外，国际民航组织周一宣布，将就白俄罗斯"迫降客机事件"在27日召开"紧急会议"。

该组织周一发推文表示，针对此事件，国际民航组织理事会主席决定召开本组织理事会36名外交代表的紧急会议。

国际民航组织此前推文称，瑞恩航空客机及其乘客显然遭到强迫降落，对此极为关切，此事件恐已违反制定有关空域主权、飞航与安全的规定芝加哥公约。