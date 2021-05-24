巴斯夫投资中国电池材料合资企业

据德国《经济周刊》报道，德国化工巨头巴斯夫和中国锂离子电池材料供应商杉杉建立了合资企业。巴斯夫由此希望获得进入中国市场的渠道，并扩大其全球影响力。中国拥有电池材料全球最大市场。

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双方于5月20日举行了上海合同签署视频仪式。据巴斯夫消息，巴斯夫将持有该合资企业的多数股权。巴斯夫占比为51%，杉杉能源占比为49%。

通过合作，这两家公司希望在中国生产正极材料及其前驱体产品。他们计划在今年获得官方部门批准后，在夏末完成交易。总部位于路德维希港的巴斯夫一位发言人表示，巴斯夫将向合资企业投资上亿欧元。

巴斯夫会将其在汽车行业的客户网络，其全球作业网及其原材料供应战略伙伴关系带入企业。巴斯夫公司表示，杉杉是电动汽车和消费类电子产品锂离子电池材料的领先供应商。杉杉应该能从合作中受益，并从而增强其在中国市场的竞争力。湖南杉杉能源产品覆盖锂离子电池正极材料各个主要体系，及相应规格的前驱体产品。杉杉在湖南和宁夏两地运营四家正极活性材料和正极材料前驱体生产基地，预计在2022年将实现年产能约9万吨。

通过合资企业，巴斯夫到2022年可提高其全球正极材料年产能到16万吨，此后还将继续扩大其产能。