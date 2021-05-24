拜登与普京峰会可能近期在瑞士举行

路透社援引瑞士媒体报道，美国总统拜登与俄罗斯总统普京可能近期于瑞士举行美俄峰会。美国计俄罗斯的国安主管官员周一举行会谈，为双边峰会进行准备。

广告 继续浏览后续

瑞士《每日导报》援引"知情人士"的消息称，普京和拜登的会晤近期举行，地点可能会在瑞士。

消息称，美国一个先遣代表团已为此抵达日内瓦。一些飞机迷也在推特通报，23日曾目睹一架"不寻常的"美国货机降落在日内瓦机场。

据《每日导报》称，拜登与普京会晤的确切时间和地点目前尚不清楚，但会晤大概会在接下来的几周内在日内瓦举行。

据中央社报道，美国和俄罗斯国家安全主管官员苏利文和帕特鲁舍夫周一进行了"内容广泛"的会谈，两人称这是为美国总统拜登与俄罗斯总统普京可能举行的高峰会谈预作准备的重要一步。

塔斯社根据美、俄双方提供的消息报导，美国国家安全顾问苏利文和俄罗斯国家安全会议秘书长帕特鲁舍夫（Nikolay Patrushev）在瑞士日内瓦进行会谈，商讨了一连串议题，重点在战略稳定。

美国白宫表示："两人的会谈是计划中的美、俄峰会准备工作的重要一步，有关峰会的日期和地点将在稍后公布。白宫称：美俄双方表示，有信心在若干领域达成双方都能接受的解决方案。双方也都指出，美、俄关系正常化符合两国利益。