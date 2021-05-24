新冠病毒起源：白宫呼吁世卫"进行更透明、独立的第二阶段调查"

华尔街日报周日引述先前未获披露的美国情报报告表示，就在中国披露新冠疫情前几个月，中国科学院武汉病毒研究所有三名研究人员于2019年11月寻求医院治疗；中国周一对此予以否认；而美国白宫周一呼吁世卫"进行更透明、独立的第二阶段调查"。

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法新社援引华尔街日报的消息称，"武汉病毒研究所三名研究人员曾于2019年11月寻求医院治疗"的消息来自美国情报报告。华尔街日报的报导表示，这份报告提供了受影响的研究人员的数量、患病时间和就诊时间的"最新详细内容"，报告内容对新冠病毒可能从实验室泄漏进行更广泛调查的呼吁增加分量。路透社报道，世界卫生组织决策机构正在召开会议，预计这场会议将就病毒起源的下一阶段调查进行讨论。

美国白宫周一表示无法确认这项消息，但呼吁世界卫生组织进行更透明、独立的第二阶段调查。

白宫发言人帕萨其周一在例行记者会上被问到美国情报报告时表示，美国一再呼吁世界卫生组织支持专家对疫情起源进行调查，并"避免调查遭到干扰或政治化"。美国希望世卫"能进行更透明、独立的第二阶段调查"。

她并指出，对于病毒的起源，目前没有足够的讯息得以做出结论，需要进行一系列研究，需要数据与独立调查，这是美国一再呼吁的事。

而此前，美国国家安全委员会发言人对华尔街日报的报导不予置评，但表示拜登政府持续“对疫情大流行的最早时间，包括其在中国境内的起源，存在严重质疑。”

她说，美国政府正在与WHO以及其他成员国合作，支持以专家主导的方式对这次大流行的起源进行评估，“避免干扰或政治化。”她说：“我们不会发表声明对WHO正在进行的SARS-CoV-2溯源研究进行预判，但是我们一直明确主张，合理的和技术上可信的说法应该由国际专家进行全面评估。”

华尔街日报说，熟悉关于上述实验室研究人员信息的现任和前任官员对支持该报告的证据的可靠性表达了各种看法。一位不愿透露姓名的人说，需要“进一步调查和进一步证实”。

一位消息人士并称，美国希望确保中国加强合作与透明度。

法新社报道，中国外交部周一对此予以否认，发言人赵立坚周一在外交部例行发布会上表示，“美国不断炒作实验室泄漏问题，究竟是关心溯源，还是想转移视线？”他重申武汉病毒研究所今年3月23日发布的相关声明："2019年12月30日之前，该研究所未接触过新型冠状病毒，迄今为止（指3月23日前），该所职工和研究生保持冠病病毒“零感染”。

法新社指，中国在2019年12月31日向世卫报告，武汉市出现"原因不明"的肺炎群聚病例，而北京对有关"2019新冠病毒从武汉实验室泄漏"的推论一直"激烈反驳"。不过，据中国方面称，"新冠病毒被送到武汉病毒研究所进行研究"。

美国前特朗普政府曾提出2019新冠病毒是从武汉病毒实验室泄漏的。