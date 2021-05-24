最不堪 马云大学消失湖畔

雄心勃勃，要把湖畔大学办300年的马云，本人自去年10月祸从口出从此一路受挫之后，最近连他创办的杭州湖畔大学门口的校名石刻也被清除。

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湖畔大学已有年头，改为“湖畔创研中心”时表明“自创立之初，即是在民政部门注册的民办非单位，不属于学历教育系统。”中共史上不是有过抗大、延大，江西共大，那是属于教育系列的大学么？现在为什么要拿湖畔开刀？网上议论纷纷，跟着丢石头下井的，叹息当今头人心胸如王伦的，也有调侃的：“最不堪，马云大学消失在西湖畔”。

官方的口径表面上似乎是为了规范大学和学院名称，称这一类大学并不是真正的大学，挂羊头卖狗肉，但是，为什么现在才要严格区分？中国真正的山寨大学多了去了，据说领导层真正的山寨博士也有的。马云的湖畔大学不管你喜欢不喜欢，至少“人才济济”，虽然不是该大学教育和培养出来的，但一个个“呼风唤雨”，创了一番大业。

人民日报公众号侠客岛5月21日文章表面是指湖畔大学不是真正大学，但内里一看，倒是说出了几分当局的担心，文章称这类大学“做的主要是资本联合的事。来‘上学’的人，更多的是想如何进圈子、扩人脉、找资源”，批评这类大学并不开展“品德素质教育、政治文化学习，某种程度上成了固化圈层和利益联结的平台”。背后的台词似指马云大学这帮人，钱多，影响大，搞资本势力，拉帮结派，

习近平近几年三令五申，严禁拉山头，搞圈子，马云们可能以为那是专门给党干说的，忘了习近平已经把党的严格要求扩展到“家风”层面，党要领导一切，小学，大学，社会，家庭，党最不喜欢的是搞资本，拉帮。习近平自从成了一号之后，对拉帮结派一直很警惕，随着二十大的临近，更警惕。

马云们虽然看起来无意搞政治，但是钱多力量大，加上杭州湖畔有一座自己的大学，结朋结友，一旦势力做大，不可不防。英国『金融日报』分析称，中共当局认为，湖畔大学有可能组织中国一流企业家“遵从马云的意志行动，而非党的意志”。

另有分析认为，中共当局对私人办教育很警惕，湖畔大学改名，反映了当局要将民营教育完全掌控在手中的意志。教育在中共眼中是控制思想灌输官方意识形态的阵地，更不用说试办“独立精神，自由思想”这样的大学是不能容忍的。

更有分析把湖畔大学的存在与明朝的东林党联想起来。这种揣测已经存在一段时间了，2017年网络上就有“马云湖畔大学，极其危险的政治讯号”的文章，暗示湖畔大学好比因引发政争而导致明朝灭亡的东林书院，又称其为“马云黄埔军校”，暗示为“北伐”集聚人才。

最近因为英国『金融时报』4月份一篇报道湖畔大学招生被叫停的文章，东林党人的说法越说越凶，该报援引消息人士称，中共高层担心湖畔大学会像明朝东林书院那样聚集一些志同道合的思想家，威胁到中共政权。但有分析认为，那把马云看高了。

搜狐有篇题为“马云此去无多路 湖畔不再有大学”的文章评论，“说湖畔大学是东林党，只是小看了东林党，也高看了马云，他没想操纵中国政局，他没有下一盘很大的棋，你以为他下围棋，看了半天，其实就是个五子棋，没必要拿着本围棋古谱硬往上靠，一盘五子棋，有啥好套的。”

『上报』刊发的郑中原“马云们不是东林党 习近平很像崇祯”则分析，“在当前所谓‘两个维护’政治氛围下，私校也姓党，无非就是要姓习”。作者还认为，马云们背后的势力与东林党不同，其实是现任党魁习近平的前朝势力。“前朝势力”？习近平上台以来高举反腐大旗，前朝势力所剩有几，令人怀疑。还值得让习近平恐惧么？

中国网络巨头们一个一个的遭遇，，或者如抖音创始人张一鸣提前告辞，或者被封嘴如马云，欧美媒体也多有关注，前者华尔街日报认为是遭遇政府重压，马云则被指10月份那段批评金融监管部门的发言惹怒了习近平。

有分析认为，党要把资本控制在手上，至于马云，习近平要让马云们服服帖帖，你敢说硬话，好呀，让你蚂蚁上不了市，强制整改，巨额罚款，湖畔大学改名。

马云对湖畔大学的期待是“要办300年，希望在未来的30年，培养不超过3000名企业家，坚守底线，完善社会，推动进步”。300年？看得这么长远，这在中国领导人的眼中是不可想象的。习近平的强国梦目标，也不过从2035年开始。

一切听党的，党一切听习的。