解放报：白俄总统卢卡申科真蠢

法国『解放报』载文点评白俄罗斯总统卢卡申科做事活像普京和习近平，普京野蛮对待纳瓦尼，让对方成了国家英雄；习近平威吓欧洲议员，结果让欧洲议会成了他的对头，眼看着谈判数年达成的欧中投资协定流产了……

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白俄罗斯总统卢卡申科周日下令军机拦截载有反对派人士普罗塔塞维奇的一架客机不光引发了愤怒，更多的是惊愕! 欧洲议员贝尔纳.盖塔(Bernard Guetta)周一为法国解放报撰写的题为『独裁者们的弱点』一文写道；卢卡申科下令劫持飞机，不只是独裁者的恶行，同样也是一个蠢蛋的作为。

文章指出这是海盗行为。白俄罗斯总统卢卡申科指挥劫持穿越其领空的国际航班，唯一目的是要把坐在客机上的一位记者投入监狱，我们面对的是一起纯粹的国家盗匪行为。

这个星期天，卢卡申科就这样一屁股坐在国际法之上。但是在作者看来，这一罪行首先告诉人们的是，卢卡申科不只是一个无法无天的独裁者，他同样是一个蠢蛋。为什么呢？眼看眼明斯克大街上的抗议示威已销声匿迹，反对派苦苦寻求反弹尚未找到反弹的途径。西方人在哪呢？坦白直说，最后西方人只好听任白俄罗斯人遭遇的命运。尽管卢卡申科已再难赢回民意支持，然而这位独裁者本来正在平息被他依靠作弊连任总统激起的抗议浪潮……

然而他却把美国和欧洲联盟重新发动起来反对他，他 也让唯一的支持者普京措手不及。唤醒自以为已被他熄灭的危机，以惊人的盲目和手中唯一的一颗子弹，卢卡申科朝自己的脚上连开四枪! 很清楚，欧盟肯定再也不能被动地不闻不问，这架被迫降的客机连接的是从雅典到立陶宛航线，而被其强行封嘴的普罗塔塞维奇，此前已在波兰流亡。也就是说，欧盟27个成员国中的3个被这一罪行牵连，而美国总统拜登与其前任相反，与独裁政体毫无勾连。

至于卢卡申科的庇护人普京，前者的蠢举给其正在全力准备的与拜登的会晤增加了难度，普京等待这一峰会已很久很久，他要世界看到，拜登将和他一对一，绝对平起平坐。他希望与拜登会晤之后，启动莫斯科与华盛顿之间新的“和平共处”，没想到，卢卡申科为了实现抓一个反对派的唯一目标，打乱了普京的盘算。

作者认为，愚蠢并不能解释一切。这里面还有恐慌。因为白俄罗斯独裁者知道，他的国家的经济一蹶不振，日益高涨的社会不满导致政治抗争，而克里姆林宫正在寻求一个能够替代他从而一举改变局面又能做到一切都不要改变的继任人。

就在这种环境下，一位熟知世态变化，广泛阅读，并具影响力的反对派人士普罗塔塞维奇很明显成为当局不顾一切要消除的眼中钉，以至于卢卡申科忘记了谨慎从事，结果愚不可及。把事情做得完全如普京对待纳瓦尔尼，结果导致后者成为国家英雄，或者一如习近平对待欧洲议会，他自信能通过恐吓镇住批评中国的欧洲议员结果他成功地让欧洲议会站在了自己的反面。哎，独裁者们的弱点就在于永远相信恐惧。