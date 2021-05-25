布林肯访问中东：维护以色列权利 重建与巴勒斯坦关系

正在中东进行访问的美国国务卿布林肯周二晚间表示，美国支持以“两国方案”解决以色列和巴勒斯坦冲突，布林肯称，此行旨在捍卫以色列权利，重建与巴勒斯坦的关系。

广告 继续浏览后续

法新社消息，布林肯在结束对耶路撒冷及拉姆安拉访问前的记者会上表示，我们继续努力以实现"两国解决方案"是可能的，这是确保以色列作为犹太民主国家未来，让巴勒斯坦人建立巴勒斯坦国的唯一途径。

布林肯没有详细阐述作为以巴冲突的传统调停者美国，未来在这一方面可以发挥何种作用。

此前，布林肯在以色列访问时表示，美国将全力协助重建遭受重创的加沙地带，并支持以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯之间的停火，但布林肯坚称绝对不会让控制加沙的哈马斯从援助中受益。

21日开始的停火结束了加沙境内及周边长达11天的军事冲突后，被以色列占领的东耶路撒冷部分地区仍动荡不安。布林肯中东之行，首站以色列之后还将出访埃及和约旦。

布林肯与以色列总理内塔尼亚胡召开联合记者会时郑重表明，国际提供援助重建残破的加沙时，美国不会允许哈马斯从中受益。布林肯在与内塔尼亚胡会晤后重申，美国完全支持以色列的自卫权利。

他稍后在约旦河西岸拉姆安拉会晤巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯。布林肯表示，正如我向阿巴斯主席所表示的，此行旨在兑现美国重建与巴勒斯坦自治政府及巴勒斯坦人民关系的承诺。

拜登政府将要求国会拨款7500万美元用于巴勒斯坦重建。布林肯还表示，除了7500万美元外，美国还将向加沙提供550万美元的紧急援助，并恢复向联合国巴勒斯坦难民营提供3200万美元援助款项。