拜登与普京将于下月十六日在日内瓦会谈 讨论各项紧迫议题

美国与俄罗斯周二宣布，美国总统拜登与俄罗斯总统普京将于下月十六日在瑞士日内瓦举行高峰会谈，在寻求重建美俄关系的可预测性与稳定性的同时，讨论各项紧迫议题。

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这将是拜登上任后首次与普京的面对面会谈。路透社消息，白宫发言人普萨基发布声明表示，在美国寻求恢复美俄关系的可预测性与稳定性之际，两位领导人将在会中讨论一系列迫切议题。

这也是拜登与普京在两次通话、一次气候变迁全球领导人多边峰会接触后，首度面对面的双边会谈。

华盛顿邮报报导，会谈主题将包括核扩散、俄罗斯介入美国选举、气候变迁与新冠疫情。

拜登届时将提出对俄罗斯军队在乌克兰边境集结引发的关注，以及俄罗斯盟友白俄罗斯总统下令迫降一架客机，并逮捕机上一名反对派记者。

华盛顿邮报称，美国官员不期待这场会谈会有突破性进展，也不认为双方会视此为重设两国关系的契机；但这可以作为拜登与普亭增进关系、更加了解两国利益和可能问题所在的机会。

拜登上任后当月二十六日和四月十三日，曾两度与普京通话，讨论议题包括新削减战略武器条约、俄罗斯网络黑客问题、俄罗斯提供酬金鼓励阿富汗民兵杀害美军、俄罗斯介入二○二○美国选举，以及毒害俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼等议题。

拜登三月十七日接受电视专访时，曾指普京压制俄罗斯反对派，是"刽子手"。美俄关系急速恶化，俄罗斯将驻美国大使召回莫斯科。

在两度通话后，美国国务卿布林肯和国家安全顾问苏利文分别与俄罗斯官员见面或通话，为两国元首面对面会谈铺路。

拜登将在下月十一日到十三日访英，参加七国集团峰会，十四日前往欧盟总部比利时布鲁塞尔，参加北约峰会。随后拜登将于十六日在瑞士日内瓦与普京见面。