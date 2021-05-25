新疆人口遽减北京被控强迫妇女结扎装节育器

中国新疆出生率大量降低、人口减少，北京被指控强迫少数民族妇女结扎或安装节育器，甚至连停经妇女也不放过，这是法国媒体的报道。

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塞迪克（Qelbinur Sedik）女士，她的年龄已不足以生孩子，但中国当局仍然强制执行，替她安装节育器。 塞迪克向法国媒体指出，她是中国当局特别故意针对新疆穆斯林人口进行整治运动下的受害者。 塞迪克现在在荷兰申请庇护，她说，自己在2019年恳求街区委员会免于安装避孕环IUD：两年前强行安装的一个避孕环引起了剧烈疼痛及出血。

这篇截自观察家杂志的报道指出，这名乌兹别克族裔的中国人向记者说，她被迫安装避孕环，而当时她年龄已过50岁，然后接连几天流血不止。塞迪克在接受法新社访谈时质疑为何强迫一个年过50岁进入更年期，没有理由会怀孕的女人安装避孕环呢？

这些乌兹别克族裔在新疆的穆斯林人当中属于少数族群，那里主要是维吾尔人（有1200万维吾尔人）。这些穆斯林人占了新疆人口的一半，超过汉族人口数。

根据澳大利亚阿斯皮地缘政治研究所（Aspi）取官方数据进行一项分析结果指出，在新疆，2917至2019之间，出生率几乎折掉一半。这项数据来源显示，在过去三年当中，这是中国所有地区人口下降最厉害的地区。

相反趋势：

然而，在几十年当中，新疆曾经是全中国出生率最高地区的其中之一，特别是维吾尔族人口快速的增长。 虽然每个少数民族农村家庭的孩子数量限制为3个，但政府对“非法”生育数的量是睁一只眼，闭一只眼。

自2107开始，北京开始对这个被视为动乱的阿富汗/巴基斯坦边界战略地区的族群试图介入掌控。据研究人员和人权组织称，虽然2016年，全国范围内废除了独生子女政策，但在新疆却盲目地实行计划生育，他们谈到绝育配额、强迫戴避孕，以及对生育过多子女的夫妇执行监禁处罚。

种族灭绝的指控：

据他们说，采取这些措施与有一百多万人口的维吾尔人和其他穆斯林被关押在政治教育中心是同时进行的。 北京对此数字提出异议，并保证说，这是旨在打击激进分子的职业培训中心，该地区经常发生伊斯兰或分离主义者的恐怖袭击，是恐袭的受害者。

塞迪克女士2017年在新疆的其中一个妇女集中的场所工作。她告诉法国媒体，每天有10至20名囚犯被带到诊所接受安装避孕环，或者宫内节育器或接受消毒。 然而在全国范围内，共产主义政权却正试图鼓励生育，因为此际中国年轻人口比例正在下降。 5月公布的2020年中国人口普查结果显示，全国出生率急剧下降。

也就是这种差别待遇的做法，让某些人指控北京对新疆少数民族进行种族灭绝，这种做法也包括在联合国的阻止人口出生措施的种族歼灭定义范围内。

这项种族歼灭的指控已被多个国家（如：加拿大、荷兰、英国）的议会通过，并由美国国务卿安东尼·布林肯（Anthony Blinken）重新提出。

被删除的统计数据：

根据国研究员亚德里安·曾兹（Adrian Zenz）去年在该地区的工作表示，在某些维吾尔族人口众多的新疆地区，尤其是新疆南部地区，人口增长率已降至零，甚至成为负成长；曾兹因为对于该地区的工作被北京政府视为眼中钉。

根据官方数据，他说，新疆的绝育手术数量从2014年的3,000多件跃升至2018年的60,000多件。仅这一年，新疆地区的安装节育器就占了全中国安装总量的80％。

根据中国地方当局关于经济和社会发展的年度报告，2017年至2018年期间，喀什和和田地区的自然人口增长率分别下降了70％和75％。

在其他地方，克孜勒苏州（Kizilsu）的人口在2018年至2019年之间下降了44％。2019年的卫生服务预算提到为103,300多名已婚妇女提供“长期”避孕措施。

根据澳大利阿斯皮 Aspi 地缘政治研究所指出，这项政策主要针对少数民族，“将新疆南部的出生率降低到成为世界上最低水平的地区之一”。 2020年《新疆统计年鉴》，首次没有包括人口的主要数据，这也代表了该主题的敏感性。 X

根据替华盛顿共产主义受害者纪念馆工作的德国学者曾兹指出，阻止人口增加也正符合了中共对于新疆的整体大目标。这项政策主要是为了控制少数民族。

生育的机器:

报道指出，中国主席习近平的政权已经承认，自2017以来，新疆的出生率下降。 去年一月，地方政府发言人将其归咎于当地的经济发展以及随之而来的社会变革，并指出要知道延长学业导致了婚姻的延后。 与政府有联系的智囊团说，现在那些少数民族妇女“同意接受输卵管结扎术或安装宫内节育器”。

根据这个新疆发展研究中心的说法，新疆出生率减少，这是因为后者“不再被宗教极端分子强迫成为生殖机器”。 当地政府没有回应法新社通过传真发送给它的问题。

但是一些独立研究机构人员将新疆出生人口的下降归咎于对穆斯林少数民族受到中国当局的政治压迫。 美国科罗拉多大学的人类学家达伦·拜勒（Darren Byler）观察到，由于集中到再教育中心实习生活而造成的家庭分离，破坏了许多维吾尔人的婚姻生活。

达伦·拜勒说：“由于年轻人与家人分离，维吾尔人的社会再生产严重受到破坏，因为传统上，是他们的家庭为他们找撮合到理想的伴侣。

为了确定是否存在种族灭绝，联合国关于这一主题的公约保留了《意图》这个字眼的重大概念。

根据这位人类学者拜勒指出，而这种《意图》越来越清楚的显出来。他谴责中国当局说：“新疆的出生率无可比拟的自由落体下降，证实了新疆的维吾尔族和其他种族群体是正在遭到《种族灭绝》的瞄准目标。”