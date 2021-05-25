欧美各国向世卫施压就新冠病毒溯源展开独立透明调查

世界卫生大会周二进入第2天议程，美国及欧洲多国纷纷要求世界卫生组织就2019新冠病毒起源展开更深入的调查。美国卫生部长贝塞拉表示："新冠病毒起源的第二阶段研究必须以透明和科学为基础，更需赋予国际专家独立性"；葡萄牙代表欧洲要求世卫列出病毒溯源具体时间表。

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法新社消息，第74届世界卫生大会周一起召开，世卫组织的194个成员国代表与会。大会周二进入第2天议程，讨论突发公共卫生事件防范与应对，会员国听取包括2019冠状病毒疾病"大流行防范和应对独立小组"（IPPR）以及突发卫生事件独立监督委员会等提出报告。美国以及欧洲多个国家都要求世卫就新冠病毒来源进行更深入调查。

法新社称，今年年初，世卫的专家小组前往新冠病毒大流行的发起地中国武汉进行病毒溯源实地调查，但这次调查被怀疑缺乏"独立性"。

美国周二呼吁在世界卫生组织进行第二阶段的疫情起源调查时，要让国际专家评估这个冠状病毒的来源，以及"爆发初期几天"的情况。

根据美国政府消息人士，美国情报单位正在检视报告，内容关于中国一座病毒实验室的研究员，在中国爆发首批2019冠状病毒疾病病例的前一个月生重病。但消息人士也提醒，目前仍无证据证明病毒来自那座实验室。

美国卫生部长贝塞拉周二在世大会以视讯方式发言表示："新冠病毒起源的第二阶段研究必须以透明和科学为基础，更需赋予国际专家独立性，能够全面评估病毒起源，以及疫情爆发初期几天。"

他说，全球需要提高透明度，立即共享病毒爆发关键讯息，并强化公卫系统应对。

贝塞拉并未直接点名中国。已知首批2019新冠病毒感染病例在2019年12月出现在武汉。

此外，澳大利亚，日本及代表欧洲发言的葡萄牙都向世卫发出再次进行病毒溯源的要求。葡萄牙驻世卫代表马西拉( Rui Macieira)表示，欧洲要求世卫新冠病毒起源的调查研究上取得进展，并列出具体的时间表。

世卫发言人加萨莱维奇（Tarik Jasarevic）此前在被问到接下来的第二阶段调查任务时，告诉路透社，世卫正在评估这份报告的建议。

加萨莱维奇表示，技术小组将为必须进行的下阶段研究准备提案，将呈交给世卫总干事谭德塞参考。

他指出，谭德塞3月30日曾表示，对于击中假设，包括实验室泄漏假都有必要展开进一步调查。