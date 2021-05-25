称台湾为国家惹怒网民 美国大明星用中文道歉

主演『速度与激情9』的美国影星约翰·塞纳（John Cena）因称台湾为国家而于3月25日凌晨在微博道歉。详情请听安德烈介绍：

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职业摔角超级巨星塞纳投入『速度与激情9』演出颇受粉丝关注，半个月前，塞纳在台湾为这部好莱坞动作片(台湾译名『玩命关头9』)上映作宣传时表示：“台湾将是第一个看到这部电影的国家”。

这部原定5月19日在台上映的影片因疫情延迟，21日在中国大陆公映，但是前面提到的他在台湾说的这段话激起中国网民愤怒。

塞纳25日深夜在官方微博播出的中文视频表示抱歉，他说，因为『速度与激情9』接受了很多采访，“我在一次采访中，我有一个错误”。他在视频中说：”你好，中国，现在我必须说，很重要，我爱更尊重中国跟中国人，我很抱歉我的错误，对不起，我很抱歉，你必须了解，我很爱很尊重中国跟中国人，再见。“他这段视频短短时间被浏览不下200万次。

不过，法新社报道说，塞纳的道歉似乎并未平息所有网民的怒火。

一位网民以代表全中国的口气训斥:“你应该用中文说：‘台湾是中国的一部分’，否则我们不接受”。还有网民批评说“赚着国人的钱政治立场这么模糊，还跪着看电影啊？什么年代了”。也有网民觉得大家不要过于“咄咄逼人”。

推特转发的这段视频下面，有法国网民则质疑：“这是中国警察在统治世界吗？”另一位回答：“不，这是钱在说话。”“太悲怆了!

对于美国参议员卢比奥而言：“一个由中共控制美国人可以说什么不说什么的世界，一如被梦魇扼住的黑色恐怖，这成了现实”。

『速度与激情9』在中国上映几日票房大有斩获，仅上周末已达一亿四千八百万美元。

北京政权对台湾话题极为敏感，一点都不犹豫把国内市场当作向国际超级品牌施压的武器。

人权问题最好别碰，NBA 等一些奢侈名牌一度因触及香港话题或其他人权问题遭怒火中烧的中国网民抵制。

这些被称之为“爱国网民”的一群，说话语气、表达方式都很“官式”，背后往往有当局的影子。