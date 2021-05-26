专家警告中国居民负债居高

中国国家金融与发展实验室理事长、中国社科院学部委员李扬今天表示，2020年中国居民的杠杆率已超过德国和日本，这是比较危险的信号；而2010年以来中国居民债务的上升趋势与美国次贷危机爆发之前的趋势相似，尤其值得警惕。

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中国专家警告说，中国居民债务的上升趋势与美国次贷危机爆发前相似，尤其值得警惕。据路透社今天报道称，中国国家金融与发展实验室理事长、中国社科院学部委员李扬周三表示，中国居民部门杠杆率2004-2009年曾相对稳定，此后便急剧上升。

李扬在上海衍生品市场论坛上称，“居民债务大部分与房地产市场相关，这强化了居民债务风险与房地产市场的风险互溢。”他并指出，中国的政府债券特别是地方政府债多数被商业银行持有，导致了财政政策金融化，并使得财政风险和金融风险互溢性增强。

对于大宗商品上涨对于中国政策面的影响，李扬则预计，物价变动不会成为引致今年宏观调控政策变化的主要因素。

该报道称，担忧大宗商品价格过快上涨是近期中国高层重点关注内容。国家发改委、工信部等五部门上周日召开会议，提出要高度重视大宗商品价格攀升带来的不利影响，要综合施策保障供给，遏制其价格不合理上涨，努力防止向居民消费价格传导；此前一周国常会则提出要有效应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响，加强货币政策与其他政策配合，保持经济平稳运行。