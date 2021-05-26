港警未决定 支联会料获批六四晚会机会微 各团体正各师各法

澳门警方首次以政治理由拒绝民间团体举办六四集会，香港亦不容乐观。在港举办六四烛光悼念晚会的香港市民支援爱国民主运动联合会(支联会)昨(24日)与警方会面商讨申请时，警方声称会以该会的五大纲领作为批准与否的考虑因素之一，但没有就被部分建制派指为违反《港区国安法》的「反对一党专政」纲领表态。该会副主席邹幸彤和外界均估计，港警批准六四游行和晚会的机会甚微，而不同民间团体已决定自行举办集会或以其他方式悼念六四，实行遍地开花，包括教会开放教堂。

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支联会常委梁锦威和卢伟明昨与警方会晤时，警方曾以疫情及限聚令为由推搪，但支联会表明，疫情目前已经缓和，政府亦已陆续放宽防疫措施，现在是是合适时候批出不反对通知书，不要损害市民的游行和集会自由。该会亦会呼吁参加者跟随防疫措施，包括四人一组、保持社交距离及戴口罩等。

身兼常务秘书部召集人的梁锦威会后又透露， 一如上周商讨六四游行的申请，警方曾逐一问及支联会的五大纲领，包括「结束一党专政」是什么意思，他回复称，如要建设民主中国，必须结束一党专政。警方其后没再追问，亦没有就「五大纲领」是否违反国安法表态。支联会强调，会继续坚持五大纲领。

支联会的「五大(工作)纲领」分别是「释放民运人士、平反八九民运、追究屠城责任、结束一党专政、建设民主中国」，但中国侨联副主席卢文端和其他建制派人士早前曾质疑支联会五大纲领中的「结束一党专政」违反国安法，有颠覆国家政权之嫌。

梁锦威又说，警方又罕有地就着支联会近期举办的活动提问，包括上周日（16日）参与「六四长跑」者身穿黑衣是否有特别意思，六四讲座的内容等。

梁不愿评估申请获批的机会率，现时仍争取举办和平合法的游行和集会，后备方案须待警方公布结果后再商讨。不过，该会副主席邹幸彤在支联会宣传六四集会的街站被问及时表示，「(警方)是否反对集会？估计机会都大。」而民间不同组织亦有相同估计，纷纷提出不同倡议。

以香港天主教正义和平委员会为例，该会过往均避免在六四当晚举行悼念活动，以免与支联会的维园烛光晚会重迭，反而会在晚会前于维园举行祈祷会，一般视之为活动前凑，但正委会昨发出宣传海报，指全港九新界七间天主教堂将于6月4日晚上8时起举行「追思亡者弥撒」。该会表示，「因种种的原故」或许「无法明言」，但他们毋忘历史，「愿历史的主宰垂顾那些春夏之交里，追求真理而逝世的人」，最后更在帖文写上「拒绝遗忘，烛光处处」。

另外，亦有网民呼吁，仍在坚持的港人，六四当日身穿黑衣和戴黑口罩，并于晚上8时亮起手机灯光，「用自己方式，在自己的岗位，继续战斗」。