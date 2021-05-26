澳门警方首以挑衅北京权力和煽暴为由拒批六四集会 申办团体决上诉

每年在澳门主办户外六四烛光晚会的民间组织表示，在举办六四集会三十年后，警方首次以晚会内容与北京对六四事件定调不同，公开展示属于挑战北京中央公权力和煽动暴力为由，指为「非法」，否决其申请。申请组织的理事长区锦新向本台表示，这是非常严重的指控，斥责当局是政治打压，侵犯澳门人的集会示威权利，表明会上诉。

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澳门民主发展联委会(以下简称「民联会」)自1989年「六四事件」以来，每年均会在6月4日傍晚起于澳门议事亭前地摆放展板和举行烛光悼念晚会，只有去年因疫情原因而被警方拒批，但澳门警方今年首次加入政治因素拒绝该会的集会申请。根据民联会昨(25日)晚在其社交网站上载的帖子和治安警察局的覆函，当局把六四集会视为具有「违法」性质，因为过往集会提及的口号、图片和文字，，如「追究屠城责任」、「停止政治迫害」、「结束一党专政」、鼓吹「茉莉花革命」和「零八宪章」等是「煽动颠覆政权及推翻宪制的内容」。

覆函续称，中国已把1989年的六四事件定性为「反革命暴乱」，目的是推翻中共领导，但集会内容仍以「屠城」、「中共政权祸国殃民」和「中共白色恐怖统治」作出「有悖事实真相的虚假宣传」，此等内容损害了北京中央政府的威信和公信力，「挑战中央政府权威，且明显带有挑衅性质和诽谤成分」，违反澳门《刑法典》规定和《行政程序法典》的善意原则。

翻查历史，六四事件由前总书记胡耀邦逝世引发的学运逐渐转变成争取民运，最终以解放军入城、戒严部队驱散在天安门广场的集会学生及群众而告终，死伤人数由官方所说的数百人以致其他消息说的逾万人不等。但掌握最多数据的中国政府不愿公开资料，并禁止民间讨论和悼念，而作为中国特别行政区的澳门和香港，过去三十一年则仍有悼念的自由。

民联会理事长区锦新回复本台时表示，这是警方首次以政治理由拒批集会，指控集会「违法」亦非常严重。该会声明，澳门现行的刑法典于1995年订定，六四集会在刑法典订定前后均有举行，从未被指违法，在法律不变的情况下，指和平理性地进行的六四集会违反刑法典条文，明显是政治打压六四烛光集会的举行而罗织罪名，侵犯澳门人的集会示威权利。

民联会对当局此举深感愤慨，认为是破坏「一国两制」的声誉，严重破坏中国塑造澳门为「一国两制」典范的国策，该会计划，在短时间内向终审法院提出上诉，以维护澳门居民受基本法保障的公民权利。

澳门警方去年以疫情为由首次拒绝民联会举办户外六四烛光集会，该会上诉失败后，活动改在室内进行。