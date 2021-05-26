特斯拉小心翼翼提高功能

特斯拉公司在北美市场的Model 3和Model Y汽车将从本月开始配备摄像头，用于半自动驾驶，但没有雷达传感器。此举正值监管机构和媒体对特斯拉所谓的 “自动辅助驾驶”和“完全自动驾驶(FSD)”功能的安全性审查日益严格之际，此前发生了一系列车祸。作为回应，特斯拉说已经在中国建立数据中心，以实现数据存储本地化，并将陆续增加更多本地数据中心；所有在中国大陆市场销售车辆所产生的数据，都将存储在境内。

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据路透社消息说，审查日益严格之际，特斯拉加倍重视基于摄像头的自动辅助驾驶功能。据特斯拉25日在一份声明中说：“这将是第一批依靠相机视觉和神经网络处理来提供自动辅助驾驶、完全自动驾驶和某些主动安全功能的特斯拉汽车。”

虽然像Waymo这样的大多数公司为自动驾驶汽车配备了摄像头及光学雷达和雷达等传感器，但特斯拉一直专注于使用摄像头来检测和分析物体。

特斯拉的做法有助于降低成本，使其驾驶辅助功能商业化，但专家和其他公司提出了安全担忧。特斯拉说，过渡到以摄像头为重点的系统可能会导致部分驾驶辅助功能受限，如车道居中和停车辅助。据特斯拉说，所有新的Model S和Model X汽车，以及为北美以外市场制造的所有车辆，仍将配备雷达。

另据路透社说，特斯拉称已在中国建立数据中心并将陆续增加，销售数据将存储在境内。

特斯拉在官方微博并称，将向车主开放车辆信息查询平台，此项工作正在紧锣密鼓地进行中；“特斯拉将尽一切努力来贯彻执行汽车数据安全管理工作，确保数据安全。”

特斯拉同时强调，坚定支持行业的规范化发展；“汽车数据安全非常重要，特斯拉坚信，统一规范管理，将更有利于智能汽车的有序长远发展。”特斯拉此前表示，正在开发线上信息系统平台，以供所有车主查询获取车机交互的数据。

该报道称，4月中旬在上海车展上发生的特斯拉车主抗议事件，在社交媒体引起轩然大波。业内知情人士表示，因安全及客服投诉在中国受到监督的特斯拉，正在加强与监管机构互动并扩编政府关系团队。