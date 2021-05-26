甘肃马拉松惨酿21死世界震惊 习李促追责当地甩锅天气

甘肃白银市景泰县举行的马拉松越野赛酿21死，震惊全球。中共总书记习近平与中国国务院总理李克强事后批示要“严肃追责问责”。曾拯救数名选手的一名牧羊人昨天改口称事发当天气候“非常罕见”，今天遭中国知名调查记者指控背后有当地官员在操纵，试图把人祸推给天灾。

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由当地官方主办的第4届黄河石林山地马拉松越野赛22日在甘肃省白银市景泰县开赛，但过程遭遇极端天气造成21名选手死亡。中共总书记习近平与中国国务院总理李克强事后批示要“严肃追责问责”。据中央社今天报道称，当地官方被控人祸推给天灾，曾拯救数名选手的牧羊人朱克铭改口称事发当天气候“非常罕见”，但26日遭中国知名调查记者指控背后有当地官员在操纵，试图把人祸推给天灾。

一场马拉松赛造成21死，震惊全球。但在当地牧羊的朱克铭听到呼救声，带领一群选手躲入窑洞取暖，因而救了6人性命，事后引为美谈。据新京报24日报道说，朱克铭事后受访说，当天的天气很不好，下雨下冰雹，可见度不高，穿着棉袄也不管用，还是很冷，并称当地“这种恶劣天气还挺常见”。他接受多家中国媒体采访也都这么说。但在官媒中央电视台“朝闻天下”25日报导中，朱克铭改口说：“像出事那天的天气也是不经常见的”，“这种天气真的非常稀罕、非常罕见……”。

据中央社说，前南方周末调查记者褚朝新25日在其微信公众号发文强调，如果这种恶劣天气很常见，那如今死人的事实就证明当地不适合搞这种野外长跑比赛，前3次没死人只能说是侥幸。在经常出现这种恶劣天气的地方频繁办这种野外长跑比赛，“死人是迟早的事情”。他质疑，如果这种恶劣天气在当地很常见，那举办方和承办方为什么还要办这种赛事呢？是因为他们无知不知道失温不知道失温会死人，还是因为低估了恶劣天气的的杀伤力呢？不管是哪一个原因，只要确定这种天气在当地很常见，那这场死了21人的惨剧就是人祸而非天灾。

据褚朝新并质疑，如此淳朴的牧羊人，为什么公然改口撒谎呢？如此善良的牧羊人，为何就同一个事情对媒体有两种截然相反的表达呢？这种前后自相矛盾的说法，绝对是有人在背后操纵，绝对是有人要求牧羊人改口，有人在试图把人祸变成天灾。

该报道称，褚朝新今天进一步在微博发文称：“具可靠消息，牧羊人改口说当日天气罕见是背后有当地官员在操纵。”

北京晚报“北晚新视觉”今天说，有当地村民称，22日事发当天村里的微信群有发过大风蓝色预警。白银气象局工作人员也指出，21日就成功预报预警了这次的大风天气，并透过手机短信通知了马拉松主办方。

据中央社说，截至今晚7时，官方尚未发布这起悲剧的具体究责消息。