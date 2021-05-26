监控行业研究机构报告：海康威视与中国军方有关联

华尔街日报今天引述监控行业研究机构IPVM的报告，指出全球第一大监控设备制造商杭州海康威视与中国军方存在长期联系，其中包括与中国武器专家交流、向中国空军供应摄像头和无人机。

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华尔街日报报道称，依照IPVM见到的公开文件和网上数据，海康威视2019年向中国空军出售无人机和其他附属设备，在2014年还曾被视为中国军方的一家顶级供货商。3月，中国国家电视台播放片段，显示一名士兵手持带有海康威视标识的无人机干扰步枪，在零下温度或高海拔等极端条件下测试设备使用情况。

海康威视的网站还转载一篇关于该公司的技术可能如何帮助提升中国飞弹、坦克和其他武器系统性能的文章，作者提及与解放军指战员及武器专家的沟通交流。《华尔街日报》联系海康威视寻求置评后，本月这篇文章从该公司网站上被撤下。

据IPVM报告称，海康威视与中国军方合作过，赢得解放军顶级供货商地位，还与中国军方进行过研发合作等。

海康威视发言人表示，像全球很多科技公司一样，海康威视提供商业设备和解决方案，其中有一些用于一般影片监控用途的产品可能被视作军民两用产品，公司不曾针对中国的军事应用开展研发工作。

去年6月，美国国防部已把海康威视加入黑名单，指其与中国军方存在联系。据悉，这份清单最早由美国国防部起草，1999年的一项法律授权国防部编制一份由中国军方“拥有或控制”的公司清单，但此前美国历届政府从未发布过此类清单。

当时，海康威视已提出抗议，宣称海康威视不是军工企业，将其列入这个清单是没有根据的。