美国众议院提出抗衡中国的全面法案：聚焦竞争与人权

美国在应对中国竞争方面的努力取得进展，众议院外交事务委员会主席周二提出了提高经济竞争力和在人权方面向中国施压的全面法案。在严重分裂的美国国会，对于与中国打交道时采取强硬立场，是真正取得两党共识的少量议题之一。

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美国众议院提出抗衡中国的全面法案。据路透社说，美国国会众议员Gregory Meeks提出了“确保美国全球领导力和参与法”(EAGLE Act)。而参议院则推进对自己提出的寻求抗衡中国的立法进行投票。

在严重分裂的美国国会，对于与中国打交道时采取强硬立场，是真正取得两党共识的少量议题之一。拜登政府支持抗衡中国的努力，在谈论所面临的最大战略性挑战时，官员们一再提及与中国的竞争。

Meeks提出这项厚达470页的法案涉及一系列议题，包括增加投资以促进美国制造业、贸易、与盟友和伙伴的合作、重新参与国际性组织，以及承认中国的维吾尔族穆斯林少数民族受到的待遇是种族灭绝。

据该法案中表示，“美国必须与盟国和合作伙伴密切协调，以有效地与(中国)竞争，包括鼓励盟国和伙伴在平衡和遏制(中国)的积极行为方面酌情承担更大的作用。”

委员会的一名助手说，Meeks打算与委员会的共和党人合作制定该立法，希望委员会最快在下个月通过。然后，该措施将与众议院其他委员会正在审议的立法相结合，并最终与参议院的法案相结合。

该报道称，此项众议院法案包括增加美国对台湾和香港民主活动人士支持的条款。它还授权进行审查，以评估在美国金融市场上市的中国公司，包括它们是否助长了侵犯人权行为。该措施还呼吁与中国在共同利益的领域进行合作，特别是气候变化。