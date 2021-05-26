美国朝野再聚焦新冠病毒溯源 促不排除实验室泄漏调查 中国批驳

美国参众两院情报委员会正在就新冠病毒的来源以及美国政府如何应对这场危机展开各自的调查。美国卫生部长也呼吁对新冠病毒起源展开第二阶段调查。中美两国在新冠病毒溯源问题上针锋相对。美国政府呼吁对新冠病毒起源的时间、地点和方式进行新的调查，而中国政府认为现在的调查方向应该转向其他国家，这反映出两国之间的政治紧张关系，而这种摩擦正在阻碍新冠病毒的溯源工作。

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就中美两国在新冠病毒溯源问题上针锋相对，华尔街日报今天报道说，美方呼吁由独立的国际专家展开新一轮研究。

而中国周二在世界卫生组织决策机构的年度会议上表示，中方认为在中国进行的溯源调查已经完成，称现在应该把注意力转向其他国家。

在此次由近200个国家和地区政府参加的会议上，这种立场的对立似乎难以调和，显示出政治上的紧张关系正在阻碍新冠病毒溯源的努力。新冠疫情最早在中国传播。根据全球卫生条例，WHO再次派遣国际专家赴中国开展进一步研究必须获得中方同意。今年早些时候，一个由WHO牵头的国际专家组赴中国进行了为期一个月的溯源调查。

据路透社报道称，美国两名国会官员表示，美国参众两院情报委员会正在就新冠病毒的来源以及美国政府如何应对这场危机展开各自的调查。美国政府消息人士说，美国情报机构正在调查有关中国武汉一病毒实验室研究人员在2019年新冠病例被首次披露前的一个月身染重病的报告。

由民主党人Mark Warner领导的参议院情报委员会已就与疫情有关的各种问题向情报机构提出质询，包括疫情可能源于实验室事故还是源自动物。据这名官员表示，该委员会将调查目前未解密的这些报告的准确性。报告称，武汉病毒研究所的研究人员病情严重，于2019年11月到医院寻求治疗。三名政府消息人士警告说，美国情报机构还没有就这种病毒的起源得出任何结论。新冠病毒首先在武汉被发现，然后蔓延至全球。

与此同时，另一位国会官员表示，由民主党人Adam Schiff担任主席的众议院情报委员会一直在“深入调查”美国情报机构“对疫情的反应和上报情况”。这名官员说，众议院委员会正在继续向这些机构施压，要求它们提供信息。该委员会担心，“中国缺乏合作和透明度，将继续阻碍所有对病毒起源作出权威解释的努力。”

上周，该众议院委员会的共和党少数派发布了自己的新冠疫情报告，重点关注了武汉病毒研究所。

这份共和党的报告称，有“重大间接证据令人严重担忧，新冠肺炎病毒可能是该研究所泄露的”，称武汉实验室参与了生物武器研究，并表示北京试图“掩盖”病毒的来源。

《华尔街日报》周日报导了有关武汉病毒研究所三位研究人员寻求医院治疗的信息。

路透社说，中国外交部发言人赵立坚周一回应称，报道所称的武汉病毒研究所里有三个人患病，“完全是不符合事实的”。

路透社另一个报道称，美国卫生部长呼吁对新冠病毒起源展开第二阶段调查，允许国际专家对病毒起源以及“疫情初期情况”进行评估。

据美国卫生与公共服务部长贝科拉(Xavier Becerra)在发送给世界卫生组织(WHO)年度部长会议的视频消息中说道，“启动第二阶段新冠病毒起源研究时，调查范围必须透明且以科学为基础，并给予国际专家独立性，能够全面评估病毒起源以及疫情初期的情况。”

路透社说，美国卫生与公共服务部长贝科拉没有直接提到中国。