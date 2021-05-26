香港疫苗接种率低 港府决为在港陆客和难民免费接种 余货拟赠他国

香港接种率至今只不足两成，为提高接种率，港府以公共卫生为由，决定扩大免费接种疫苗计划至持往来港澳通行证(俗称双程证)来港的大陆人和难民，受惠人数逾五万人；另外，部分法定机构则响应港府呼吁，给予接种疫苗员工有薪假期，使更多人「打针」。但专家预计，港府将不能在疫苗使用限期前用完所订疫苗，剩余的数以百万计疫苗，港府打算捐给其他需要疫苗的地方。但专家建议，港府可同时考虑把接种疫苗计划扩大至其他年龄群组。

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香港至今有127.8万人4种第一剂疫苗，接种率约为19%，连已接种第二剂的计算，港府已为市民接种220万剂疫苗，占港府订购并会于今年赴运的1500万剂疫苗的一成半。但疫苗使用期在9月便会期满，港府曾呼吁市民在8月接种第一剂，但成效不彰。

港府昨(25日)午公布，基于公共卫生考虑，扩大疫苗接种计划至四万多名持双程证来港探亲或办事的中国内地居民，因为他们会留港一段时间；另外，亦会为一万三千名在港的免遣返声请人及获联合国难民事务高级专员署确认为难民的人士接种疫苗，在了解他们的意向后，拟于7月起安排四至六间指定疫苗接种中心为难民接种疫苗。

此外，早前有工会呼吁港府规定雇主给予打针工人有薪假期，以免影响其收入，一直未有响应的特首林郑月娥昨日表明，会考虑给予愿意接种疫苗的公务员有薪假期，更呼吁雇主和商场业主等人提出方法鼓励市民打针，以便社会尽快回复正常和人员往来。

香港赛马会今天作出响应，表示凡已完成接种两剂疫苗的各类员工均可申请最多三天有薪特别假期，而时薪兼职员工完成接种后亦可获特别薪金津贴。1外，所有接种疫苗的员工均可获额外的医疗和人寿保险保障。

不过，以现时每日有一万多人预约和二万多人实际前往接种疫苗的情况计算，港府所订购的疫苗应有大量剩余，有媒体报道指，港府可能会因疫苗接种率不足而弃置数以百万剂的疫苗，港府发言人昨晚深夜发稿否认弃置说。发言人称，已运抵香港而尚未使用的疫苗共有189万剂，而市民预约接雒的需求转弱，为免浪费，港府会根据疫苗接种及预约趋势，估算可能过剩的疫苗剂量，与药厂商讨如何处理，预计未能在本年内今轮接种计划或疫苗使用限期前接种的疫苗，可能的解决方法包括延迟付运、不予付运部分批次疫苗，或通过世界卫生组织疫苗全球获取机制等渠道捐给其他更需要疫苗的地方。

发言人续称，库存的84万剂复必泰疫苗，使用期限将于8月中届满，但市民对复必泰疫苗的需求近期渐趋疲弱，平均每日在网上预约接种者只有约一万剂量，呼吁市民不要再持观望态度，趁疫苗充足及接种中心有足够容量时尽早接种疫苗。

对此，医学会传染病顾问委员会联席主席曾祈殷在不同的电台节目表示，把过剩疫苗给予更需要疫苗的国家或地区，可以避免浪费，但他认为，港府应尽快落实把复必泰疫苗接种年龄门坎降至11至15岁，以推广年轻人接种疫苗。

他又说，防疫措施不可能无了期收紧，疫苗接种是中长线抗疫策略，未来每年很大机会要再接种疫苗，呼吁仍然犹豫的市民思考清楚。